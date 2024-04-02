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Рязанские депутаты выбрали сенатора от региона - РИА Новости, 02.04.2024
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11:18 02.04.2024 (обновлено: 11:42 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/senator-1937290335.html
Рязанские депутаты выбрали сенатора от региона
Рязанские депутаты выбрали сенатора от региона - РИА Новости, 02.04.2024
Рязанские депутаты выбрали сенатора от региона
Депутаты Рязанской областной думы избрали Игоря Мурога на пост сенатора от законодательного органа власти региона, который пустовал с ноября 2022 года. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:18
2024-04-02T11:42
политика
ряжск
африка
рязанская область
игорь морозов
рязанская областная дума
совет федерации рф
единая россия
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РЯЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Депутаты Рязанской областной думы избрали Игоря Мурога на пост сенатора от законодательного органа власти региона, который пустовал с ноября 2022 года. Совфед в середине ноября 2022 года принял решение досрочно прекратить сенаторские полномочия представителя от Рязанской областной думы Игоря Морозова. Сам он сообщал РИА Новости, что принял решение сосредоточиться на экономическом направлении в рамках возглавляемого им координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки. В прошлом году на этот пост рассматривалась кандидатура депутата Вячеслава Морозова. Региональное отделение "Единой России" сообщало, что предложение направлено в президиум генерального совета партии, но назначения не последовало. Во вторник состоялось заседание Рязанской областной думы, трансляция которого велась на ее сайте. Одним из вопросов повестки стало наделение полномочиями члена Совета федерации. Фракция партии "Единая Россия" предложила кандидатуру депутата Игоря Мурога. "Решение принято, вопрос рассмотрен. Игорь Александрович (Мурог – ред.), поздравляю вас с доверием, которое оказали депутаты Рязанской областной думы", - отметил председатель думы Аркадий Фомин. Игорь Мурог родился 12 августа 1965 года в городе Ряжске Рязанской области. С 1982 по 2012 год служил в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации. Работал заместителем губернатора и заместителем председателя правительства Челябинской области. Возглавлял Рязанский филиал Московского государственного политехнического университета, с ноября 2022 года - исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета имени Есенина. С 2015 года избирался депутатом Рязанской областной думы VI и VII созывов.
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политика, ряжск, африка, рязанская область, игорь морозов, рязанская областная дума, совет федерации рф, единая россия
Политика, Ряжск, Африка, Рязанская область, Игорь Морозов, Рязанская областная Дума, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Рязанские депутаты выбрали сенатора от региона

Игоря Мурога избрали на пост сенатора от Рязанской области

© Игорь Мурог/ВконтактеИгорь Мурог
Игорь Мурог
© Игорь Мурог/Вконтакте
Игорь Мурог. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Депутаты Рязанской областной думы избрали Игоря Мурога на пост сенатора от законодательного органа власти региона, который пустовал с ноября 2022 года.
Совфед в середине ноября 2022 года принял решение досрочно прекратить сенаторские полномочия представителя от Рязанской областной думы Игоря Морозова. Сам он сообщал РИА Новости, что принял решение сосредоточиться на экономическом направлении в рамках возглавляемого им координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки.
В прошлом году на этот пост рассматривалась кандидатура депутата Вячеслава Морозова. Региональное отделение "Единой России" сообщало, что предложение направлено в президиум генерального совета партии, но назначения не последовало.
Во вторник состоялось заседание Рязанской областной думы, трансляция которого велась на ее сайте. Одним из вопросов повестки стало наделение полномочиями члена Совета федерации. Фракция партии "Единая Россия" предложила кандидатуру депутата Игоря Мурога.
«
"Решение принято, вопрос рассмотрен. Игорь Александрович (Мурог – ред.), поздравляю вас с доверием, которое оказали депутаты Рязанской областной думы", - отметил председатель думы Аркадий Фомин.
Игорь Мурог родился 12 августа 1965 года в городе Ряжске Рязанской области. С 1982 по 2012 год служил в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации. Работал заместителем губернатора и заместителем председателя правительства Челябинской области. Возглавлял Рязанский филиал Московского государственного политехнического университета, с ноября 2022 года - исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета имени Есенина. С 2015 года избирался депутатом Рязанской областной думы VI и VII созывов.
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ПолитикаРяжскАфрикаРязанская областьИгорь МорозовРязанская областная ДумаСовет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
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