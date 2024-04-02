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Южная Корея ввела антироссийские санкции из-за ядерной программы КНДР - РИА Новости, 02.04.2024
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04:01 02.04.2024 (обновлено: 05:44 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937231209.html
Южная Корея ввела антироссийские санкции из-за ядерной программы КНДР
Южная Корея ввела антироссийские санкции из-за ядерной программы КНДР - РИА Новости, 02.04.2024
Южная Корея ввела антироссийские санкции из-за ядерной программы КНДР
Власти Южной Кореи ввели санкции в отношении двух российских организаций и двух граждан России, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР, сообщило... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:01
2024-04-02T05:44
южная корея
россия
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юн сок ель
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Южной Кореи ввели санкции в отношении двух российских организаций и двух граждан России, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Южной Кореи.&quot;Южная Корея решила ввести санкции против двух российских организаций и двух российских граждан, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи&quot;, — говорится в сообщении.Агентство Рёнхап в своей публикации уточняет, что санкции были введены против главы ООО "Интеллект" Сергея Козлова и главы ООО "Содействие" Александра Панфилова, они оба граждане России.Южная Корея также введет санкции в отношении двух российских судов, якобы занимающихся транспортировкой боеприпасов между Северной Кореей и Россией.Ранее МИД Республики Корея сообщал, что Сеул ввел санкции в отношении четырех физических и двух юридических лиц, якобы причастных к незаконной отправке северокорейских ИТ-специалистов за границу и получению валюты, в том числе против одной российской компании. Отмечалось, что эти санкции вносят вклад в усилия Южной Кореи по ограничению незаконной кибердеятельности КНДР, которая якобы используется для финансирования ядерных и ракетных программ Северной Кореи.До этого Южная Корея с начала администрации президента Юн Сок Ёля уже ввела самостоятельные санкции против КНДР 14 раз. Под ограничения попали в общей сложности уже 83 северокорейских лица и 53 учреждения.Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с Россией, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и России. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
https://ria.ru/20240401/uran-1937059892.html
https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935659379.html
https://ria.ru/20240322/tsentrobank-1934952808.html
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южная корея, россия, сша, юн сок ель, александр мацегора, в мире
Южная Корея, Россия, США, Юн Сок Ель, Александр Мацегора, В мире
Южная Корея ввела антироссийские санкции из-за ядерной программы КНДР

Сеул ввел санкции против компаний и граждан России из-за ядерной программы КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Южной Кореи ввели санкции в отношении двух российских организаций и двух граждан России, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Южной Кореи.
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"Южная Корея решила ввести санкции против двух российских организаций и двух российских граждан, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи", — говорится в сообщении.

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Агентство Рёнхап в своей публикации уточняет, что санкции были введены против главы ООО "Интеллект" Сергея Козлова и главы ООО "Содействие" Александра Панфилова, они оба граждане России.

Южная Корея также введет санкции в отношении двух российских судов, якобы занимающихся транспортировкой боеприпасов между Северной Кореей и Россией.
Ранее МИД Республики Корея сообщал, что Сеул ввел санкции в отношении четырех физических и двух юридических лиц, якобы причастных к незаконной отправке северокорейских ИТ-специалистов за границу и получению валюты, в том числе против одной российской компании. Отмечалось, что эти санкции вносят вклад в усилия Южной Кореи по ограничению незаконной кибердеятельности КНДР, которая якобы используется для финансирования ядерных и ракетных программ Северной Кореи.
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До этого Южная Корея с начала администрации президента Юн Сок Ёля уже ввела самостоятельные санкции против КНДР 14 раз. Под ограничения попали в общей сложности уже 83 северокорейских лица и 53 учреждения.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с Россией, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и России.
Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
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