https://ria.ru/20240402/rudnik-1937242057.html

Защита обжаловала арест управляющего директора рудника "Пионер"

Защита обжаловала арест управляющего директора рудника "Пионер" - РИА Новости, 02.04.2024

Защита обжаловала арест управляющего директора рудника "Пионер"

Защита управляющего директора рудника "Пионер" в Амурской области, которого обвиняют в нарушении требований безопасности при проведении работ, обжаловала его... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:18

2024-04-02T08:18

2024-04-02T08:18

происшествия

амурская область

благовещенский городской суд

покровский рудник

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

чп на руднике "пионер" в амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Защита управляющего директора рудника "Пионер" в Амурской области, которого обвиняют в нарушении требований безопасности при проведении работ, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Геннадий Шулегин. Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Как полагает следствие, обвиняемый знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая. "В понедельник подали в Благовещенский городской суд. Тот по процедуре передаёт дело в апелляционную инстанцию, ну а областной с момента получения дела уже определяет дату. Просим, как и в суде первой инстанции - либо залог, либо домашний арест", - сказал собеседник агентства. Ранее Шулегин заявил, что считает меру пресечения суровой. По его словам, управляющий директор от органов расследования не скрывался, принимал активное участие в ликвидации последствий аварии. С правоохранительными органами взаимодействовал напрямую, предоставлял документы, находящиеся в "Покровском руднике". Кроме того, сторона защиты не согласна с обвинением, поскольку выводы следствия не основаны на экспертных заключениях, мнениях специалистов. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. В тот же день были задержаны два сотрудника Ростехнадзора, которые подозреваются в халатности, а также главный инженер рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике.

https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html

https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, благовещенский городской суд, покровский рудник, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на руднике "пионер" в амурской области