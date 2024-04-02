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Защита обжаловала арест управляющего директора рудника "Пионер" - РИА Новости, 02.04.2024
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08:18 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/rudnik-1937242057.html
Защита обжаловала арест управляющего директора рудника "Пионер"
Защита обжаловала арест управляющего директора рудника "Пионер" - РИА Новости, 02.04.2024
Защита обжаловала арест управляющего директора рудника "Пионер"
Защита управляющего директора рудника "Пионер" в Амурской области, которого обвиняют в нарушении требований безопасности при проведении работ, обжаловала его... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:18
2024-04-02T08:18
происшествия
амурская область
благовещенский городской суд
покровский рудник
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Защита управляющего директора рудника "Пионер" в Амурской области, которого обвиняют в нарушении требований безопасности при проведении работ, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Геннадий Шулегин. Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Как полагает следствие, обвиняемый знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая. "В понедельник подали в Благовещенский городской суд. Тот по процедуре передаёт дело в апелляционную инстанцию, ну а областной с момента получения дела уже определяет дату. Просим, как и в суде первой инстанции - либо залог, либо домашний арест", - сказал собеседник агентства. Ранее Шулегин заявил, что считает меру пресечения суровой. По его словам, управляющий директор от органов расследования не скрывался, принимал активное участие в ликвидации последствий аварии. С правоохранительными органами взаимодействовал напрямую, предоставлял документы, находящиеся в "Покровском руднике". Кроме того, сторона защиты не согласна с обвинением, поскольку выводы следствия не основаны на экспертных заключениях, мнениях специалистов. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. В тот же день были задержаны два сотрудника Ростехнадзора, которые подозреваются в халатности, а также главный инженер рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике.
https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html
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происшествия, амурская область, благовещенский городской суд, покровский рудник, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Благовещенский городской суд, Покровский рудник, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Защита обжаловала арест управляющего директора рудника "Пионер"

Защита управляющего рудника "Пионер" обжаловала его заключение под стражу

© МЧС Амурской области/TelegramАварийно-спасательные работы на руднике "Пионер"
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер
© МЧС Амурской области/Telegram
Аварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Защита управляющего директора рудника "Пионер" в Амурской области, которого обвиняют в нарушении требований безопасности при проведении работ, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости адвокат Геннадий Шулегин.
Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.
Три пробуренные скважины на руднике Пионер показали наличие воды - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Появились кадры обвала, заблокировавшего 13 горняков в Приамурье
27 марта, 10:30
Как полагает следствие, обвиняемый знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
"В понедельник подали в Благовещенский городской суд. Тот по процедуре передаёт дело в апелляционную инстанцию, ну а областной с момента получения дела уже определяет дату. Просим, как и в суде первой инстанции - либо залог, либо домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Ранее Шулегин заявил, что считает меру пресечения суровой. По его словам, управляющий директор от органов расследования не скрывался, принимал активное участие в ликвидации последствий аварии. С правоохранительными органами взаимодействовал напрямую, предоставлял документы, находящиеся в "Покровском руднике". Кроме того, сторона защиты не согласна с обвинением, поскольку выводы следствия не основаны на экспертных заключениях, мнениях специалистов.
Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. В тот же день были задержаны два сотрудника Ростехнадзора, которые подозреваются в халатности, а также главный инженер рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике.
Задержанные сотрудники Ростехнадзора в Амурской области
Сотрудников Ростехнадзора задержали после обрушения на руднике "Пионер"
1 апреля, 13:56
 
ПроисшествияАмурская областьБлаговещенский городской судПокровский рудникФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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