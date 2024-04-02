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Костромская область включена в лидеры Национального экологического рейтинга - РИА Новости, 02.04.2024
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Костромская область
Костромская область
 
18:41 02.04.2024 (обновлено: 20:29 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/reyting-1937417764.html
Костромская область включена в лидеры Национального экологического рейтинга
Костромская область включена в лидеры Национального экологического рейтинга - РИА Новости, 02.04.2024
Костромская область включена в лидеры Национального экологического рейтинга
Костромская область вошла в десятку лидеров Национального экологического рейтинга, следует из данных общероссийской общественной организации "Зелёный патруль". РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:41
2024-04-02T20:29
костромская область
костромская область
россия
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КОСТРОМА, 2 апр – РИА Новости. Костромская область вошла в десятку лидеров Национального экологического рейтинга, следует из данных общероссийской общественной организации "Зелёный патруль". "Зеленый патруль" составляет экологические рейтинги российских регионов по итогам зимних, весенних, летних и осенних месяцев. Эксперты анализируют информацию о состоянии природы и природоохранных мероприятиях из различных источников, в том числе, из СМИ, от общественных движений, органов власти, предприятий, экологических активистов. По итогам зимних месяцев 2023-2024 годов сводный экологический индекс Костромской области составил 75 баллов из 100 возможных. В общем федеральном рейтинге регион занял 9 место, среди субъектов ЦФО - 5 место, следует из опубликованных данных. Эксперты отмечают, что достичь высоких показателей в национальном рейтинге Костромской области удалось, в том числе, благодаря реализации мероприятий в рамках национальных проектов президента Владимира Путина. По данным департамента природных ресурсов Костромской области, по программе "Экология" завершен первый этап по оздоровлению Галичского озера. Проведены работы по расчистке Святого озера. Благодаря строительству и реконструкции очистных сооружений в три раза снижены объёмы отводимых загрязненных сточных вод в реку Волга. Также в прошлом году по программе "Чистая вода" Костромская область завершила модернизацию еще 10 объектов, в результате улучшилось качество питьевого водоснабжения более чем 11 тысяч человек. Эксперты отмечают и положительную динамику по лесовосстановлению. Костромская область стабильно входит в число лучших в России по организации данной работы. По итогам 2023 года регион перевыполнил план по лесовосстановлению. В рамках реализации президентского нацпроекта новые деревья высажены на площади 33,78 тысячи гектаров. Повлияло на результаты Национального экологического рейтинга и значительное сокращение площади лесных пожаров, также в рамках принятых мер на 40% сократилось количество палов травы. "По требованию губернатора Сергея Ситникова регион готовится к пожароопасному сезону заблаговременно - разрабатывается сводный план тушения, ведется патрулирование, проводится работа с лесопользователями, закупается новая техника и оборудование", - подчеркивают в департаменте природных ресурсов.
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костромская область, россия, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников

Костромская область включена в лидеры Национального экологического рейтинга

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на город Галич Костромской области с высоты птичьего полета
Вид на город Галич Костромской области с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на город Галич Костромской области с высоты птичьего полета. Архивное фото
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КОСТРОМА, 2 апр – РИА Новости. Костромская область вошла в десятку лидеров Национального экологического рейтинга, следует из данных общероссийской общественной организации "Зелёный патруль".
«
"Зеленый патруль" составляет экологические рейтинги российских регионов по итогам зимних, весенних, летних и осенних месяцев. Эксперты анализируют информацию о состоянии природы и природоохранных мероприятиях из различных источников, в том числе, из СМИ, от общественных движений, органов власти, предприятий, экологических активистов.
По итогам зимних месяцев 2023-2024 годов сводный экологический индекс Костромской области составил 75 баллов из 100 возможных. В общем федеральном рейтинге регион занял 9 место, среди субъектов ЦФО - 5 место, следует из опубликованных данных.
Эксперты отмечают, что достичь высоких показателей в национальном рейтинге Костромской области удалось, в том числе, благодаря реализации мероприятий в рамках национальных проектов президента Владимира Путина.
По данным департамента природных ресурсов Костромской области, по программе "Экология" завершен первый этап по оздоровлению Галичского озера. Проведены работы по расчистке Святого озера. Благодаря строительству и реконструкции очистных сооружений в три раза снижены объёмы отводимых загрязненных сточных вод в реку Волга. Также в прошлом году по программе "Чистая вода" Костромская область завершила модернизацию еще 10 объектов, в результате улучшилось качество питьевого водоснабжения более чем 11 тысяч человек.
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Эксперты отмечают и положительную динамику по лесовосстановлению. Костромская область стабильно входит в число лучших в России по организации данной работы. По итогам 2023 года регион перевыполнил план по лесовосстановлению. В рамках реализации президентского нацпроекта новые деревья высажены на площади 33,78 тысячи гектаров.
Повлияло на результаты Национального экологического рейтинга и значительное сокращение площади лесных пожаров, также в рамках принятых мер на 40% сократилось количество палов травы.
"По требованию губернатора Сергея Ситникова регион готовится к пожароопасному сезону заблаговременно - разрабатывается сводный план тушения, ведется патрулирование, проводится работа с лесопользователями, закупается новая техника и оборудование", - подчеркивают в департаменте природных ресурсов.
 
Костромская областьКостромская областьРоссияСергей Ситников
 
 
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