Иосиф Пригожин: "Артистов с Украины раньше ставили в эфир в ущерб нашим"
Иосиф Пригожин в 55-летний юбилей рассказал об изменениях в шоу-бизнесе России
© Фото из личного архива Иосифа ПригожинаМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© Фото из личного архива Иосифа Пригожина
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Анастасия Силкина. За плечами Иосифа Пригожина — создание успешных лейблов и раскрутка артистов, признание коллег и профессиональные награды. В интервью РИА Новости к 55-летию, которое продюсер отмечает 2 апреля, он откровенно рассказал о том, как изменился российский шоу-бизнес.
© Фото из личного архива Иосифа ПригожинаМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© Фото из личного архива Иосифа Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
— Иосиф Игоревич, вы более 30 лет в музыкальной индустрии. Не разочаровала она вас?
— Могу сказать, что поставить на радио песню порой приравнивается к войсковой операции.
До недавнего времени было много артистов с Украины, которых ставили в эфир в ущерб нашим. Давали больше возможностей тем, кто сегодня нас предал и уехал из России. Плюс появилась какая-то загадочная молодежь, не имеющая ничего общего с профессией, — блогеры. Мы не против — это диктует время. Но конкурировать с матом невозможно. Если ты не ругаешься, то ты не "модный".
Была ситуация, когда Валерия решила уходить со сцены. Говорит: "Йося, мне не по пути с этими людьми".
© Фото из личного архива Иосифа ПригожинаМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия
© Фото из личного архива Иосифа Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия
— Что остановило?
— В нынешних обстоятельствах, к счастью, разные представители индустрии показали свое истинное лицо. Место расчистилось, и у настоящих артистов появилось больше возможностей творить. Конкуренция есть, но она теперь на нормальном профессиональном уровне.
— Как сегодня дела с гастролями? Есть ли приглашения для Валерии из-за рубежа?
— За рубеж нам дорога пока заказана, поскольку мы граждане Российской Федерации. Даже не пытаемся, потому что это вызовет раздражение и дополнительные запреты.
А что касается гастролей здесь — это колоссальные риски. В случае отмены не возмещаются расходы на логистику, гостиницы, рекламу, аренду залов. Мы — заложники пандемических событий или угрозы терактов, как сейчас. Чтобы не подвергать риску наших партнеров, стараемся минимизировать поездки. Но сохраняем присутствие на телевидении, проводим корпоративы. И живем немного экономнее — нам уже не нужно, к примеру, вкладываться в образование детей.
© Фото из личного архива Иосифа ПригожинаМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© Фото из личного архива Иосифа Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
— А трибьют-концерт Валерии с участием молодых артистов 17 апреля в Москве не отменяете?
— Мы стоим перед выбором. Нас могут раскритиковать из-за того, что проводим этот концерт. Сообщество соцсетей уже всех запугало.
А теперь смотрите: артист работает не только на себя, но и на свои коллективы. Например, у кого-то это 70 человек. Умножьте на количество членов семьи, и вы поймете, сколько людей получают средства к существованию от выступления звезды.
© Фото предоставлено пресс-службой ВалерииПевица Валерия
© Фото предоставлено пресс-службой Валерии
Певица Валерия
— Вас критиковали за рассуждения о том, что артисты лишились заработков в пандемию. Давайте кратко поясним комментаторам, как устроена финансовая сторона шоу-бизнеса.
— Расходы на один концерт в Москве могут достигать 40 миллионов рублей: на рекламу, аренду, техническое оборудование. На юбилейном концерте Валерии в "Крокусе" в прошлом году работали 350 человек. Большие шоу, которые вы видите по телевизору, загоняют артиста в минус, если нет спонсоров. "Отбивает" он эти деньги за счет корпоративов, других выступлений.
Это предприятие, на котором трудится огромное количество людей. А артист — лицо, которое собирает зрителей. Но почему-то все думают, что деньги с продажи билетов идут только звезде.
© Фото предоставлено пресс-службой ВалерииПевица Валерия
© Фото предоставлено пресс-службой Валерии
Певица Валерия
— Сейчас в России объявлен Год семьи. Вашу с Валерией пару можно ставить в пример: никаких привычных для знаменитостей скандалов, слухов.
— Мы за традиционные ценности и крепкую семью. Двенадцатого марта исполнился 21 год, как мы вместе. В нашей отрасли действительно мало людей, которые могут похвастаться такими длительными отношениями. И хочу сказать, что моя любовь к ней осталась такой же, как 21 год назад. Мы воспитали на двоих шестерых детей, у нас уже двое внуков. Мы дали детям свободу выбора жизненного пути, но сказали: "Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, вы должны любить свою родину".
© Фото предоставлено пресс-службой ВалерииПевица Валерия и Иосиф Пригожин с детьми
© Фото предоставлено пресс-службой Валерии
Певица Валерия и Иосиф Пригожин с детьми
— Сложно ли все эти годы совмещать личную жизнь и работу?
— Я мог бы выбрать себе любой карьерный путь, в том числе политический, но выбрал служить Валерии. Она большой, достойный артист, работа с которым требует огромного внимания.
Но на работе мы работаем, а дома мы — семья. Естественно, мы абсолютно разные, со своими взглядами на мир. Каждый прошел свой путь. У нее были свои испытания, у меня — свои. Но даже в самые непростые времена, когда мои ошибки могли повлиять на ее карьеру, она была рядом, не предавала нашу любовь. Терпеливо и трепетно относилась. Мы не просто муж и жена, а большие друзья.
© Фото предоставлено пресс-службой ВалерииПевица Валерия, ее внучка Селин и Иосиф Пригожин
© Фото предоставлено пресс-службой Валерии
Певица Валерия, ее внучка Селин и Иосиф Пригожин
— Ваша супруга — известный пропагандист здорового образа жизни. Поддерживаете ли ее в этом или, может быть, ощущаете какое-то давление?
— Наверное, я был бы безобразно крупным парнем, если бы не она. Когда-то я сказал, что хочу увидеть ее в 99 лет. На что она ответила: "Чтобы твоя мечта сбылась, тебе тоже надо долго прожить. А для этого надо как минимум следить за собой, правильно питаться". Важно в старости не чувствовать себя беспомощным стариком, а быть эмоциональным, шустрым парнем. Надо быть в форме.
— Как будете отмечать день рождения?
— На фоне трагических событий в "Крокусе" неправильно устраивать какой-то яркий праздник — это горе коснулось нас всех. Так что будет скромный ужин в кругу друзей и знакомых.