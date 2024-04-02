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Иосиф Пригожин: "Артистов с Украины раньше ставили в эфир в ущерб нашим"

Иосиф Пригожин: "Артистов с Украины раньше ставили в эфир в ущерб нашим" - РИА Новости, 02.04.2024

Иосиф Пригожин: "Артистов с Украины раньше ставили в эфир в ущерб нашим"

За плечами Иосифа Пригожина — создание успешных лейблов и раскрутка артистов, признание коллег и профессиональные награды. В интервью РИА Новости к 55-летию,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:00

2024-04-02T08:00

2024-04-02T08:06

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Анастасия Силкина. За плечами Иосифа Пригожина — создание успешных лейблов и раскрутка артистов, признание коллег и профессиональные награды. В интервью РИА Новости к 55-летию, которое продюсер отмечает 2 апреля, он откровенно рассказал о том, как изменился российский шоу-бизнес.— Иосиф Игоревич, вы более 30 лет в музыкальной индустрии. Не разочаровала она вас?— Могу сказать, что поставить на радио песню порой приравнивается к войсковой операции.До недавнего времени было много артистов с Украины, которых ставили в эфир в ущерб нашим. Давали больше возможностей тем, кто сегодня нас предал и уехал из России. Плюс появилась какая-то загадочная молодежь, не имеющая ничего общего с профессией, — блогеры. Мы не против — это диктует время. Но конкурировать с матом невозможно. Если ты не ругаешься, то ты не "модный".Была ситуация, когда Валерия решила уходить со сцены. Говорит: "Йося, мне не по пути с этими людьми".— Что остановило?— В нынешних обстоятельствах, к счастью, разные представители индустрии показали свое истинное лицо. Место расчистилось, и у настоящих артистов появилось больше возможностей творить. Конкуренция есть, но она теперь на нормальном профессиональном уровне.— Как сегодня дела с гастролями? Есть ли приглашения для Валерии из-за рубежа?— За рубеж нам дорога пока заказана, поскольку мы граждане Российской Федерации. Даже не пытаемся, потому что это вызовет раздражение и дополнительные запреты.А что касается гастролей здесь — это колоссальные риски. В случае отмены не возмещаются расходы на логистику, гостиницы, рекламу, аренду залов. Мы — заложники пандемических событий или угрозы терактов, как сейчас. Чтобы не подвергать риску наших партнеров, стараемся минимизировать поездки. Но сохраняем присутствие на телевидении, проводим корпоративы. И живем немного экономнее — нам уже не нужно, к примеру, вкладываться в образование детей.— А трибьют-концерт Валерии с участием молодых артистов 17 апреля в Москве не отменяете?— Мы стоим перед выбором. Нас могут раскритиковать из-за того, что проводим этот концерт. Сообщество соцсетей уже всех запугало.А теперь смотрите: артист работает не только на себя, но и на свои коллективы. Например, у кого-то это 70 человек. Умножьте на количество членов семьи, и вы поймете, сколько людей получают средства к существованию от выступления звезды.— Вас критиковали за рассуждения о том, что артисты лишились заработков в пандемию. Давайте кратко поясним комментаторам, как устроена финансовая сторона шоу-бизнеса.— Расходы на один концерт в Москве могут достигать 40 миллионов рублей: на рекламу, аренду, техническое оборудование. На юбилейном концерте Валерии в "Крокусе" в прошлом году работали 350 человек. Большие шоу, которые вы видите по телевизору, загоняют артиста в минус, если нет спонсоров. "Отбивает" он эти деньги за счет корпоративов, других выступлений.Это предприятие, на котором трудится огромное количество людей. А артист — лицо, которое собирает зрителей. Но почему-то все думают, что деньги с продажи билетов идут только звезде.— Сейчас в России объявлен Год семьи. Вашу с Валерией пару можно ставить в пример: никаких привычных для знаменитостей скандалов, слухов.— Мы за традиционные ценности и крепкую семью. Двенадцатого марта исполнился 21 год, как мы вместе. В нашей отрасли действительно мало людей, которые могут похвастаться такими длительными отношениями. И хочу сказать, что моя любовь к ней осталась такой же, как 21 год назад. Мы воспитали на двоих шестерых детей, у нас уже двое внуков. Мы дали детям свободу выбора жизненного пути, но сказали: "Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, вы должны любить свою родину".— Сложно ли все эти годы совмещать личную жизнь и работу?— Я мог бы выбрать себе любой карьерный путь, в том числе политический, но выбрал служить Валерии. Она большой, достойный артист, работа с которым требует огромного внимания.Но на работе мы работаем, а дома мы — семья. Естественно, мы абсолютно разные, со своими взглядами на мир. Каждый прошел свой путь. У нее были свои испытания, у меня — свои. Но даже в самые непростые времена, когда мои ошибки могли повлиять на ее карьеру, она была рядом, не предавала нашу любовь. Терпеливо и трепетно относилась. Мы не просто муж и жена, а большие друзья.— Ваша супруга — известный пропагандист здорового образа жизни. Поддерживаете ли ее в этом или, может быть, ощущаете какое-то давление?— Наверное, я был бы безобразно крупным парнем, если бы не она. Когда-то я сказал, что хочу увидеть ее в 99 лет. На что она ответила: "Чтобы твоя мечта сбылась, тебе тоже надо долго прожить. А для этого надо как минимум следить за собой, правильно питаться". Важно в старости не чувствовать себя беспомощным стариком, а быть эмоциональным, шустрым парнем. Надо быть в форме.— Как будете отмечать день рождения?— На фоне трагических событий в "Крокусе" неправильно устраивать какой-то яркий праздник — это горе коснулось нас всех. Так что будет скромный ужин в кругу друзей и знакомых.

https://ria.ru/20240321/kalvarskiy-1934469990.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, крокус, россия, москва, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, культура, новости культуры, отмена, культура отмены