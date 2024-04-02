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Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор
Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 02.04.2024
Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает китайское агентство Синьхуа. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:12
2024-04-02T18:12
2024-04-02T18:17
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает китайское агентство Синьхуа."Си и Байден провели телефонный разговор", - говорится в сообщении агентства.В конце марта советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден и Си должны провести новый телефонный разговор "в относительно скором времени". По словам чиновника, прошедшие переговоры с китайским министром продемонстрировали, что личному общению между лидерами США и КНР не может быть альтернативы.
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Джейк Салливан
Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор
Китайское агентство Синьхуа: Си Цзиньпин поговорил по телефону с Байденом