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Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 02.04.2024
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18:12 02.04.2024 (обновлено: 18:17 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/peregovory-1937408979.html
Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор
Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 02.04.2024
Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает китайское агентство Синьхуа. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:12
2024-04-02T18:17
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает китайское агентство Синьхуа."Си и Байден провели телефонный разговор", - говорится в сообщении агентства.В конце марта советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден и Си должны провести новый телефонный разговор "в относительно скором времени". По словам чиновника, прошедшие переговоры с китайским министром продемонстрировали, что личному общению между лидерами США и КНР не может быть альтернативы.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Джейк Салливан
Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор

Китайское агентство Синьхуа: Си Цзиньпин поговорил по телефону с Байденом

© AP Photo / The White HouseДжо Байден общается по видеосвязи с Си Цзиньпином
Джо Байден общается по видеосвязи с Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / The White House
Джо Байден общается по видеосвязи с Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает китайское агентство Синьхуа.
«
"Си и Байден провели телефонный разговор", - говорится в сообщении агентства.
В конце марта советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден и Си должны провести новый телефонный разговор "в относительно скором времени". По словам чиновника, прошедшие переговоры с китайским министром продемонстрировали, что личному общению между лидерами США и КНР не может быть альтернативы.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться
27 марта, 12:39
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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