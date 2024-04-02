https://ria.ru/20240402/peregovory-1937408979.html

Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор

Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 02.04.2024

Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает китайское агентство Синьхуа. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:12

2024-04-02T18:12

2024-04-02T18:17

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

джейк салливан

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает китайское агентство Синьхуа."Си и Байден провели телефонный разговор", - говорится в сообщении агентства.В конце марта советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден и Си должны провести новый телефонный разговор "в относительно скором времени". По словам чиновника, прошедшие переговоры с китайским министром продемонстрировали, что личному общению между лидерами США и КНР не может быть альтернативы.

https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан