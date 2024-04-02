https://ria.ru/20240402/pentagon-1937455533.html

В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии

В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024

В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщила, что не может обозначить, какое конкретно здание... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:28

2024-04-02T22:28

2024-04-02T22:50

в мире

иран

сирия

дамаск (город)

министерство обороны сша

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщила, что не может обозначить, какое конкретно здание было атаковано, но, тем не менее, заверила: США не поддерживают атаки на дипломатические объекты. "Я не знаю, что это был за объект... у меня нет подробной информации о том, что это было за здание, но мы не поддерживаем атаки на дипломатические объекты", - сказала Сингх, комментируя удар по консульству Ирана. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html

иран

сирия

дамаск (город)

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в мире, иран, сирия, дамаск (город), министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске