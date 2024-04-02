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В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
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22:28 02.04.2024 (обновлено: 22:50 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/pentagon-1937455533.html
В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии
В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщила, что не может обозначить, какое конкретно здание... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:28
2024-04-02T22:50
в мире
иран
сирия
дамаск (город)
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщила, что не может обозначить, какое конкретно здание было атаковано, но, тем не менее, заверила: США не поддерживают атаки на дипломатические объекты. "Я не знаю, что это был за объект... у меня нет подробной информации о том, что это было за здание, но мы не поддерживаем атаки на дипломатические объекты", - сказала Сингх, комментируя удар по консульству Ирана. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html
иран
сирия
дамаск (город)
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в мире, иран, сирия, дамаск (город), министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Иран, Сирия, Дамаск (город), Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии

Сингх: Пентагон не знает, какое конкретно здание было атаковано в Дамаске

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщила, что не может обозначить, какое конкретно здание было атаковано, но, тем не менее, заверила: США не поддерживают атаки на дипломатические объекты.
«
"Я не знаю, что это был за объект... у меня нет подробной информации о том, что это было за здание, но мы не поддерживаем атаки на дипломатические объекты", - сказала Сингх, комментируя удар по консульству Ирана.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Вчера, 18:32
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске
Вчера, 11:44
 
В миреИранСирияДамаск (город)Министерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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