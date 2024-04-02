https://ria.ru/20240402/pedagog-1937402053.html

В Петербурге педагог получила десять суток ареста за избиение ребенка

В Петербурге педагог получила десять суток ареста за избиение ребенка - РИА Новости, 02.04.2024

В Петербурге педагог получила десять суток ареста за избиение ребенка

Десять суток ареста получила педагог коррекционной школы в Василеостровском районе Петербурга Татьяна Жихарева за нанесения побоев во время уроков ребенку с... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:50

2024-04-02T17:50

2024-04-02T17:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Десять суток ареста получила педагог коррекционной школы в Василеостровском районе Петербурга Татьяна Жихарева за нанесения побоев во время уроков ребенку с инвалидностью, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Татьяна Жихарева, являясь классным руководителем, учителем начальных классов школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга, 28.04.2023 нанесла ребенку побои, причинившие боль, но, к счастью, не повлекшие последствий, указанных в ст.115 Уголовного кодекса РФ. Наказание: 10 суток ареста (максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства)", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале. Она уточнила, что действия педагога были квалифицированны по статье 6.1.1 КоАП (Побои) РФ. Громкая история произошла в 2023 году, когда в социальных сетях стали появляться комментарии родителей учащихся коррекционной (специализированной) школы №4 Василеостровского района Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям с инвалидностью. Также появилась аудиозапись того, как педагоги на уроках обсуждают особенности учащихся, в разговорах упоминалась "палка, которую все боятся", были слышны звуки ударов палки о парты и брань. ГСУСК РФ по Петербургу возбудило дело по статье УК РФ "Истязание". Прокуратура организовала проверку школы. Как сообщала пресс-служба прокуратуры, проверка показала, что в школе не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. По мнению ведомства, это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения, которому было вынесено представление. "Это решение по делу об административном правонарушении. Уголовное дело в отношении Жихаревой на рассмотрении", - подчеркнула Лебедева. Также она сообщила, что Василеостровский районный суд в свою очередь рассматривает иски к школе и Жихаревой о возмещении морального вреда. Из исков следует, что Жихарева применяла к детям физическое насилие, унижала и оскорбляла, высказывалась касательно вида детей, их психического и физического развития.

https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html

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происшествия, санкт-петербург, россия