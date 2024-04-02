https://ria.ru/20240402/pavodki-1937229494.html

Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков

Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков - РИА Новости, 02.04.2024

Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков

Увеличение площадей подтопленных паводковыми водами территорий и количества объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе на территории 11 регионов... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:13

2024-04-02T03:13

2024-04-02T05:46

московская область (подмосковье)

ленинградская область

новгородская область

внии гочс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Увеличение площадей подтопленных паводковыми водами территорий и количества объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе на территории 11 регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."На территории Центрального федерального округа прогнозируется увеличение площадей подтопленных территорий и количества объектов инфраструктуры в Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что аналогичные риски также прогнозируются в Карелии, Вологодской, Ленинградской областях и в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.Ранее МЧС сообщало, что подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.

https://ria.ru/20240302/potop-1930640737.html

https://ria.ru/20240119/podtoplenie-1922264237.html

московская область (подмосковье)

ленинградская область

новгородская область

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московская область (подмосковье), ленинградская область, новгородская область, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)