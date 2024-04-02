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Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков - РИА Новости, 02.04.2024
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03:13 02.04.2024 (обновлено: 05:46 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/pavodki-1937229494.html
Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков
Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков - РИА Новости, 02.04.2024
Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков
Увеличение площадей подтопленных паводковыми водами территорий и количества объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе на территории 11 регионов... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:13
2024-04-02T05:46
московская область (подмосковье)
ленинградская область
новгородская область
внии гочс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Увеличение площадей подтопленных паводковыми водами территорий и количества объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе на территории 11 регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).&quot;На территории Центрального федерального округа прогнозируется увеличение площадей подтопленных территорий и количества объектов инфраструктуры в Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях&quot;, — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что аналогичные риски также прогнозируются в Карелии, Вологодской, Ленинградской областях и в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.Ранее МЧС сообщало, что подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.
https://ria.ru/20240302/potop-1930640737.html
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московская область (подмосковье)
ленинградская область
новгородская область
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московская область (подмосковье), ленинградская область, новгородская область, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Московская область (Подмосковье), Ленинградская область, Новгородская область, ВНИИ ГОЧС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков

МЧС: 11 регионам ЦФО грозит увеличение площади подтопления паводком

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Увеличение площадей подтопленных паводковыми водами территорий и количества объектов инфраструктуры прогнозируется на этой неделе на территории 11 регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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"На территории Центрального федерального округа прогнозируется увеличение площадей подтопленных территорий и количества объектов инфраструктуры в Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

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Отмечается, что аналогичные риски также прогнозируются в Карелии, Вологодской, Ленинградской областях и в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.
Ранее МЧС сообщало, что подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.
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Московская область (Подмосковье)Ленинградская областьНовгородская областьВНИИ ГОЧСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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