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В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО
В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024
В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО
Закладной камень под будущий памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба администрации... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:17
2024-04-02T10:17
2024-04-02T10:17
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андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Закладной камень под будущий памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области. "Герой России губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего памятника бойцам специальной военной операции. Символично, что мемориал героям, которые сегодня борются с неонацизмом, создадут у подножия главной высоты России, где произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в церемонии приняли участие общественники, власти, участники спецоперации, юнармейцы. Открыли камень мать Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе СВО, Ираида Зорина и руководитель региональной общественной организации участников спецоперации Игорь Воробьев.
https://ria.ru/20231218/memorial-1916386428.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, игорь воробьев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Игорь Воробьев
В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО
Закладной камень под памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана