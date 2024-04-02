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В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО

В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024

В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО

Закладной камень под будущий памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба администрации... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:17

2024-04-02T10:17

2024-04-02T10:17

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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Закладной камень под будущий памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области. "Герой России губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего памятника бойцам специальной военной операции. Символично, что мемориал героям, которые сегодня борются с неонацизмом, создадут у подножия главной высоты России, где произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в церемонии приняли участие общественники, власти, участники спецоперации, юнармейцы. Открыли камень мать Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе СВО, Ираида Зорина и руководитель региональной общественной организации участников спецоперации Игорь Воробьев.

https://ria.ru/20231218/memorial-1916386428.html

россия

волгоградская область

волгоград

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Дарья Буймова

общество, россия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, игорь воробьев