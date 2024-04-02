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В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/pamyatnik-1937272269.html
В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО
В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024
В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО
Закладной камень под будущий памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба администрации... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:17
2024-04-02T10:17
специальная военная операция на украине
общество
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андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Закладной камень под будущий памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области. "Герой России губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего памятника бойцам специальной военной операции. Символично, что мемориал героям, которые сегодня борются с неонацизмом, создадут у подножия главной высоты России, где произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в церемонии приняли участие общественники, власти, участники спецоперации, юнармейцы. Открыли камень мать Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе СВО, Ираида Зорина и руководитель региональной общественной организации участников спецоперации Игорь Воробьев.
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общество, россия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, игорь воробьев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Игорь Воробьев
В Волгограде заложили камень под будущий памятник участникам СВО

Закладной камень под памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Закладной камень под будущий памятник участникам СВО заложили у подножия Мамаева кургана в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Герой России губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего памятника бойцам специальной военной операции. Символично, что мемориал героям, которые сегодня борются с неонацизмом, создадут у подножия главной высоты России, где произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в церемонии приняли участие общественники, власти, участники спецоперации, юнармейцы. Открыли камень мать Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе СВО, Ираида Зорина и руководитель региональной общественной организации участников спецоперации Игорь Воробьев.
Мемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО в Курске
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВолгоградская областьВолгоградАндрей БочаровИгорь Воробьев
 
 
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