https://ria.ru/20240402/otnosheniya-1937421984.html

Си Цзиньпин заявил об усилении негативных факторов в отношениях КНР и США

Си Цзиньпин заявил об усилении негативных факторов в отношениях КНР и США - РИА Новости, 02.04.2024

Си Цзиньпин заявил об усилении негативных факторов в отношениях КНР и США

В отношениях Китая и США усиливаются негативные факторы, которые требуют внимания двух сторон, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:56

2024-04-02T18:56

2024-04-02T19:34

китай

сша

в мире

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. В отношениях Китая и США усиливаются негативные факторы, которые требуют внимания двух сторон, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом."С другой стороны, в отношениях между двумя странами усилились и негативные факторы, которые требуют особого внимания обеих сторон", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая.

https://ria.ru/20240402/tayvan-1937419215.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, сша, в мире, си цзиньпин, джо байден