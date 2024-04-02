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Си Цзиньпин заявил об усилении негативных факторов в отношениях КНР и США - РИА Новости, 02.04.2024
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18:56 02.04.2024 (обновлено: 19:34 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/otnosheniya-1937421984.html
Си Цзиньпин заявил об усилении негативных факторов в отношениях КНР и США
Си Цзиньпин заявил об усилении негативных факторов в отношениях КНР и США - РИА Новости, 02.04.2024
Си Цзиньпин заявил об усилении негативных факторов в отношениях КНР и США
В отношениях Китая и США усиливаются негативные факторы, которые требуют внимания двух сторон, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:56
2024-04-02T19:34
китай
сша
в мире
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. В отношениях Китая и США усиливаются негативные факторы, которые требуют внимания двух сторон, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом."С другой стороны, в отношениях между двумя странами усилились и негативные факторы, которые требуют особого внимания обеих сторон", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая.
https://ria.ru/20240402/tayvan-1937419215.html
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китай, сша, в мире, си цзиньпин, джо байден
Китай, США, В мире, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин заявил об усилении негативных факторов в отношениях КНР и США

Си Цзиньпин: негативные факторы в отношениях с США требуют внимания двух сторон

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. В отношениях Китая и США усиливаются негативные факторы, которые требуют внимания двух сторон, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
"С другой стороны, в отношениях между двумя странами усилились и негативные факторы, которые требуют особого внимания обеих сторон", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США
Вчера, 18:46
 
КитайСШАВ миреСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
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