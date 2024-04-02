https://ria.ru/20240402/opasnost-1937461540.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти два часа назад, отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:42

2024-04-02T23:42

2024-04-02T23:46

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_eada6a2f204ce25d01814810f2649d17.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти два часа назад, отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в регионе в 21.48 мск."Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

воронежская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, украина