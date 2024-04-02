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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти два часа назад, отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:42
2024-04-02T23:42
2024-04-02T23:46
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, введенный почти два часа назад, отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в регионе в 21.48 мск."Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области через два часа отменили режим опасности атаки БПЛА