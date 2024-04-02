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Нашли способ: в США предрекли изоляцию Восточной Украины - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:23 02.04.2024 (обновлено: 03:24 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/okruzhenie-1937229727.html
Нашли способ: в США предрекли изоляцию Восточной Украины
Нашли способ: в США предрекли изоляцию Восточной Украины - РИА Новости, 02.04.2024
Нашли способ: в США предрекли изоляцию Восточной Украины
Новые сверхмощные планирующие бомбы ФАБ-3000 позволят российской авиации сможет прервать уничтожить критические мосты через Днепр, предположил бывший аналитик... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:23
2024-04-02T03:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
днепр (река)
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Новые сверхмощные планирующие бомбы ФАБ-3000 позволят российской авиации сможет прервать уничтожить критические мосты через Днепр, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что следующим шагом Россия начнет выбивать мосты. Эти (бомбы. — Прим. ред.) ФАБ-3000 могут уничтожать мосты", — заявил он.По словам Джонсона, такой шаг России оставит группировку ВСУ на левом берегу Днепра без снабжения. Он считает, что воздушная кампания позволит России окружить украинскую армию без прямой наземной операции."Уже есть некоторые сообщения о том, что Украина рискует не продержаться до июля", — предупредил бывший аналитик ЦРУ.Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
https://ria.ru/20240324/rossiya-1935548679.html
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в мире, россия, сша, украина, днепр (река), центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Днепр (река), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
Нашли способ: в США предрекли изоляцию Восточной Украины

Экс-разведчик Джонсон: бомбы ФАБ-3000 позволят уничтожить мосты через Днепр

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Новые сверхмощные планирующие бомбы ФАБ-3000 позволят российской авиации сможет прервать уничтожить критические мосты через Днепр, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я думаю, что следующим шагом Россия начнет выбивать мосты. Эти (бомбы. — Прим. ред.) ФАБ-3000 могут уничтожать мосты", — заявил он.
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По словам Джонсона, такой шаг России оставит группировку ВСУ на левом берегу Днепра без снабжения. Он считает, что воздушная кампания позволит России окружить украинскую армию без прямой наземной операции.
«
"Уже есть некоторые сообщения о том, что Украина рискует не продержаться до июля", — предупредил бывший аналитик ЦРУ.
Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДнепр (река)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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