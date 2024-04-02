https://ria.ru/20240402/nebenzya-1937458431.html

Небензя призвал международное сообщество осудить действия Израиля

Небензя призвал международное сообщество осудить действия Израиля - РИА Новости, 02.04.2024

Небензя призвал международное сообщество осудить действия Израиля

Россия призывает международное сообщество осудить действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии и неприкосновенность дипломатических объектов, заявил на... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:54

2024-04-02T22:54

2024-04-02T22:54

в мире

сирия

израиль

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василий небензя

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генеральная ассамблея оон

корпус стражей исламской революции

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ООН, 2 апр – РИА Новости. Россия призывает международное сообщество осудить действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии и неприкосновенность дипломатических объектов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет САР и неприкосновенность дипломатической собственности. Считаем необходимым для всех ответственных членов международного сообщества дать объективную правовую оценку агрессии Израиля в регионе Ближнего Востока, игнорирующего не только положения Устава ООН и профильных резолюций СБ и Генассамблеи, но и фундаментальные принципы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях", - подчеркнул постпред. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, израиль, иран, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске