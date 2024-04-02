Рейтинг@Mail.ru
"Исход один": требование Зеленского к НАТО ужаснуло пользователей Сети - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 02.04.2024 (обновлено: 15:33 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/nato-1937253988.html
"Исход один": требование Зеленского к НАТО ужаснуло пользователей Сети
"Исход один": требование Зеленского к НАТО ужаснуло пользователей Сети - РИА Новости, 02.04.2024
"Исход один": требование Зеленского к НАТО ужаснуло пользователей Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что только его страна в НАТО может обеспечить настоящие... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:24
2024-04-02T15:33
украина
россия
европа
владимир зеленский
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что только его страна в НАТО может обеспечить настоящие гарантии безопасности в Европе, и предложили ему кооперацию с Россией в противостоянии альянсу."Одним из условий, которое потребует Россия при принятии твоей капитуляции, будет полное отстранение Украины от НАТО. Можешь говорить все что хочешь. Можешь проводить встречи за встречами. Исход один", — отметил Pasquino Marforio."НАТО тебя обманывает, объединись с Россией в борьбе против НАТО", — посоветовал главе киевского режима Nadeem Ram Ali."Ты даже не можешь обеспечить безопасность своей страны, а уже говоришь об обеспечении безопасности всей Европы через вступление в НАТО. Американские налогоплательщики будут продолжать за все это платить до конца, пока существует Украина", — возмутился Giles."Чем будет полезно вступление Украины в НАТО, если оно вызовет риск ядерного столкновения?" — задался вопросом Rider."Никакого вступления в НАТО, лучше заключи мир", — подытожила Gina.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на это. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html
https://ria.ru/20240401/udary-1937126215.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, европа, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, евросоюз
Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз

"Исход один": требование Зеленского к НАТО ужаснуло пользователей Сети

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что только его страна в НАТО может обеспечить настоящие гарантии безопасности в Европе, и предложили ему кооперацию с Россией в противостоянии альянсу.
"Одним из условий, которое потребует Россия при принятии твоей капитуляции, будет полное отстранение Украины от НАТО. Можешь говорить все что хочешь. Можешь проводить встречи за встречами. Исход один", — отметил Pasquino Marforio.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине
1 апреля, 09:40
"НАТО тебя обманывает, объединись с Россией в борьбе против НАТО", — посоветовал главе киевского режима Nadeem Ram Ali.
"Ты даже не можешь обеспечить безопасность своей страны, а уже говоришь об обеспечении безопасности всей Европы через вступление в НАТО. Американские налогоплательщики будут продолжать за все это платить до конца, пока существует Украина", — возмутился Giles.
"Чем будет полезно вступление Украины в НАТО, если оно вызовет риск ядерного столкновения?" — задался вопросом Rider.
"Никакого вступления в НАТО, лучше заключи мир", — подытожила Gina.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на это. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов
1 апреля, 15:10
 
УкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала