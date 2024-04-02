"Исход один": требование Зеленского к НАТО ужаснуло пользователей Сети
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что только его страна в НАТО может обеспечить настоящие гарантии безопасности в Европе, и предложили ему кооперацию с Россией в противостоянии альянсу.
"Одним из условий, которое потребует Россия при принятии твоей капитуляции, будет полное отстранение Украины от НАТО. Можешь говорить все что хочешь. Можешь проводить встречи за встречами. Исход один", — отметил Pasquino Marforio.
"НАТО тебя обманывает, объединись с Россией в борьбе против НАТО", — посоветовал главе киевского режима Nadeem Ram Ali.
"Ты даже не можешь обеспечить безопасность своей страны, а уже говоришь об обеспечении безопасности всей Европы через вступление в НАТО. Американские налогоплательщики будут продолжать за все это платить до конца, пока существует Украина", — возмутился Giles.
"Чем будет полезно вступление Украины в НАТО, если оно вызовет риск ядерного столкновения?" — задался вопросом Rider.
"Никакого вступления в НАТО, лучше заключи мир", — подытожила Gina.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на это. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.