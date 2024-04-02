https://ria.ru/20240402/nalog-1937295167.html
Опрос показал отношение россиян к сбору налога по единой ставке
Опрос показал отношение россиян к сбору налога по единой ставке - РИА Новости, 02.04.2024
Опрос показал отношение россиян к сбору налога по единой ставке
Две трети опрошенных россиян (67%) считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:29
2024-04-02T11:29
2024-04-02T11:29
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Две трети опрошенных россиян (67%) считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Большая часть респондентов (67%) считают сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами, несправедливым, при этом больше четверти (27%) уверены в том, что сбор является справедливым. Больше половины россиян (53%) считают, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг, почти треть опрошенных (27%) уверены в том, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами, одна пятая доля респондентов (20%) затрудняются в выборе между данными суждениями. Треть россиян (33%) согласно опросу ВЦИОМ предпочитает платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть более низкого качества и менее доступными, почти половина россиян (46%) предпочитает платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 марта 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
https://ria.ru/20240329/opros-1936556150.html
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россия, вциом
Опрос показал отношение россиян к сбору налога по единой ставке
ВЦИОМ: большая часть россиян считает сбор налога по единой ставке несправедливым
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Две трети опрошенных россиян (67%) считают несправедливым сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Большая часть респондентов (67%) считают сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами, несправедливым, при этом больше четверти (27%) уверены в том, что сбор является справедливым.
Больше половины россиян (53%) считают, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг, почти треть опрошенных (27%) уверены в том, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами, одна пятая доля респондентов (20%) затрудняются в выборе между данными суждениями.
Треть россиян (33%) согласно опросу ВЦИОМ предпочитает платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть более низкого качества и менее доступными, почти половина россиян (46%) предпочитает платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 марта 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%