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Молдавия не должна стремиться в ЕС, где процветает коррупция, считает Шор - РИА Новости, 02.04.2024
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15:18 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/moldaviya-1937363848.html
Молдавия не должна стремиться в ЕС, где процветает коррупция, считает Шор
Молдавия не должна стремиться в ЕС, где процветает коррупция, считает Шор - РИА Новости, 02.04.2024
Молдавия не должна стремиться в ЕС, где процветает коррупция, считает Шор
Молдавский политик Илан Шор, комментируя скандал в Евросоюзе вокруг расследования дела о переговорах по вакцинам, заявил, что для Молдавии не должно быть... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:18
2024-04-02T15:18
в мире
молдавия
бельгия
бухарест
урсула фон дер ляйен
илан шор
альберт бурла
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор, комментируя скандал в Евросоюзе вокруг расследования дела о переговорах по вакцинам, заявил, что для Молдавии не должно быть самоцелью стремление в ЕС, где процветает коррупция. "Представляете, в "святом" Евросоюзе, который нам преподносят как идеал честности и прозрачности, процветают воровство и злоупотребление властью на самых высоких постах… Стремление в Евросоюз не может быть самоцелью для страны. Пора думать своей головой и не поддаваться на уловки тех, кто за наш счет хочет устроить свою комфортную жизнь в теплой компании еврокоррупционеров. Радует одно: если правосудие добралось до Урсулы, то придет черед и наших продажных властей", - написал Шор в своем Telegram-канале. Ранее издание Politico сообщило, что расследование по делу о переговорах о закупке вакцин между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла было передано в ведение генеральной прокуратуры Евросоюза (EPPO). Расследование было запущено после поданного бельгийским лоббистом Фредериком Балданом иска против фон дер Ляйен. Истец полагает, что действия главы ЕК нанесли экономический ущерб Бельгии. Политик отметил, что в Молдавии немало иностранцев занимает государственные посты. "А сколько таких европейских "экспертов" понавезла в нашу страну (президент Майя) Санду? Сколько мини фон дер Ляйен из Бухареста сидит в Центробанке и правительстве Молдовы?" - подчеркнул он. Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. В 2021 году издание New York Times сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Цена сделки могла бы достичь 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
https://ria.ru/20231218/moldavia-1916610096.html
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в мире, молдавия, бельгия, бухарест, урсула фон дер ляйен, илан шор, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, Молдавия, Бельгия, Бухарест, Урсула фон дер Ляйен, Илан Шор, Альберт Бурла, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Молдавия не должна стремиться в ЕС, где процветает коррупция, считает Шор

Илан Шор: Молдавия не должна самозабвенно стремиться в ЕС, где есть коррупция

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор, комментируя скандал в Евросоюзе вокруг расследования дела о переговорах по вакцинам, заявил, что для Молдавии не должно быть самоцелью стремление в ЕС, где процветает коррупция.
«
"Представляете, в "святом" Евросоюзе, который нам преподносят как идеал честности и прозрачности, процветают воровство и злоупотребление властью на самых высоких постах… Стремление в Евросоюз не может быть самоцелью для страны. Пора думать своей головой и не поддаваться на уловки тех, кто за наш счет хочет устроить свою комфортную жизнь в теплой компании еврокоррупционеров. Радует одно: если правосудие добралось до Урсулы, то придет черед и наших продажных властей", - написал Шор в своем Telegram-канале.
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18 декабря 2023, 23:40
Ранее издание Politico сообщило, что расследование по делу о переговорах о закупке вакцин между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла было передано в ведение генеральной прокуратуры Евросоюза (EPPO). Расследование было запущено после поданного бельгийским лоббистом Фредериком Балданом иска против фон дер Ляйен. Истец полагает, что действия главы ЕК нанесли экономический ущерб Бельгии.
Политик отметил, что в Молдавии немало иностранцев занимает государственные посты. "А сколько таких европейских "экспертов" понавезла в нашу страну (президент Майя) Санду? Сколько мини фон дер Ляйен из Бухареста сидит в Центробанке и правительстве Молдовы?" - подчеркнул он.
Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Цена сделки могла бы достичь 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Протесты в Гагаузии на фоне приезда президента Молдавии Санду на открытие ЛЭП
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами
29 марта, 11:29
 
В миреМолдавияБельгияБухарестУрсула фон дер ЛяйенИлан ШорАльберт БурлаЕврокомиссияЕвросоюзPolitico
 
 
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