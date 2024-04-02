Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
10:11 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/matvienko-1937269451.html
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными - РИА Новости, 02.04.2024
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными
Белоруссия является одним из ключевых стратегических партнёров Российской Федерации, доверительные отношения стран прошли проверку на прочность, заявила спикер... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:11
2024-04-02T10:11
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
валентина матвиенко
александр лукашенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b28dd6259e2b30ead362d0cd1d89f9ba.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия является одним из ключевых стратегических партнёров Российской Федерации, доверительные отношения стран прошли проверку на прочность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом говорится в поздравлении спикера в Telegram-канале Совфеда, приуроченному к Дню единения народов России и Белоруссии."Добрососедские доверительные отношения между странами давно прошли проверку на прочность, помогли справиться с тяжёлыми испытаниями, стали залогом динамичного развития двух государств", - говорится в поздравлении. "Всеобъемлющее сотрудничество в рамках Союзного государства является ярким примером конструктивного межгосударственного диалога на постсоветском пространстве", — отметила Матвиенко. Законодатель подчеркнула, что в дальнейшем продолжатся взаимовыгодные интеграционные процессы между странами, наращивание двусторонних контактов, в том числе на уровне регионов, а также продвижение важных совместных инициатив, среди которых культурно-образовательный проект "Поезд памяти". По словам спикера верхней палаты, "консолидирующими факторами в сотрудничестве обеих стран служат не только экономические и гуманитарные интересы, но и схожие подходы к неделимости безопасности, идентичные взгляды на традиционные общечеловеческие ценности, принципы справедливости и равноправия на мировой арене". "Уверена, что и в дальнейшем Россия и Беларусь будут совместно двигаться к поставленным целям, последовательно наращивать индустриальный, инвестиционный, культурный и духовный потенциал, строить будущее на фундаменте союзничества и единства", — отметила Матвиенко. Поздравительные телеграммы председателя СФ также были направлены в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, коллег парламентариев. -0-
https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html
https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6c519ed36d40216cbe3bd50bf6a58e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными

Матвиенко: отношения России и Белоруссии прошли проверку на прочность

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия является одним из ключевых стратегических партнёров Российской Федерации, доверительные отношения стран прошли проверку на прочность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом говорится в поздравлении спикера в Telegram-канале Совфеда, приуроченному к Дню единения народов России и Белоруссии.
"Добрососедские доверительные отношения между странами давно прошли проверку на прочность, помогли справиться с тяжёлыми испытаниями, стали залогом динамичного развития двух государств", - говорится в поздравлении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Лукашенко отметил новые перспективы для сотрудничества России и Белоруссии
Вчера, 07:32
"Всеобъемлющее сотрудничество в рамках Союзного государства является ярким примером конструктивного межгосударственного диалога на постсоветском пространстве", — отметила Матвиенко.
Законодатель подчеркнула, что в дальнейшем продолжатся взаимовыгодные интеграционные процессы между странами, наращивание двусторонних контактов, в том числе на уровне регионов, а также продвижение важных совместных инициатив, среди которых культурно-образовательный проект "Поезд памяти".
По словам спикера верхней палаты, "консолидирующими факторами в сотрудничестве обеих стран служат не только экономические и гуманитарные интересы, но и схожие подходы к неделимости безопасности, идентичные взгляды на традиционные общечеловеческие ценности, принципы справедливости и равноправия на мировой арене".
"Уверена, что и в дальнейшем Россия и Беларусь будут совместно двигаться к поставленным целям, последовательно наращивать индустриальный, инвестиционный, культурный и духовный потенциал, строить будущее на фундаменте союзничества и единства", — отметила Матвиенко.
Поздравительные телеграммы председателя СФ также были направлены в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, коллег парламентариев. -0-
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Запад не смог разобщить Россию и Белоруссию, заявил Грызлов
8 декабря 2023, 18:59
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияВалентина МатвиенкоАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала