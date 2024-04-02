https://ria.ru/20240402/matvienko-1937269451.html
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными - РИА Новости, 02.04.2024
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными
Белоруссия является одним из ключевых стратегических партнёров Российской Федерации, доверительные отношения стран прошли проверку на прочность, заявила спикер... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:11
2024-04-02T10:11
2024-04-02T10:11
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
валентина матвиенко
александр лукашенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b28dd6259e2b30ead362d0cd1d89f9ba.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия является одним из ключевых стратегических партнёров Российской Федерации, доверительные отношения стран прошли проверку на прочность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом говорится в поздравлении спикера в Telegram-канале Совфеда, приуроченному к Дню единения народов России и Белоруссии."Добрососедские доверительные отношения между странами давно прошли проверку на прочность, помогли справиться с тяжёлыми испытаниями, стали залогом динамичного развития двух государств", - говорится в поздравлении. "Всеобъемлющее сотрудничество в рамках Союзного государства является ярким примером конструктивного межгосударственного диалога на постсоветском пространстве", — отметила Матвиенко. Законодатель подчеркнула, что в дальнейшем продолжатся взаимовыгодные интеграционные процессы между странами, наращивание двусторонних контактов, в том числе на уровне регионов, а также продвижение важных совместных инициатив, среди которых культурно-образовательный проект "Поезд памяти". По словам спикера верхней палаты, "консолидирующими факторами в сотрудничестве обеих стран служат не только экономические и гуманитарные интересы, но и схожие подходы к неделимости безопасности, идентичные взгляды на традиционные общечеловеческие ценности, принципы справедливости и равноправия на мировой арене". "Уверена, что и в дальнейшем Россия и Беларусь будут совместно двигаться к поставленным целям, последовательно наращивать индустриальный, инвестиционный, культурный и духовный потенциал, строить будущее на фундаменте союзничества и единства", — отметила Матвиенко. Поздравительные телеграммы председателя СФ также были направлены в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, коллег парламентариев. -0-
https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html
https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6c519ed36d40216cbe3bd50bf6a58e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными
Матвиенко: отношения России и Белоруссии прошли проверку на прочность
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости.
Белоруссия является одним из ключевых стратегических партнёров Российской Федерации, доверительные отношения стран прошли проверку на прочность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом говорится в поздравлении спикера в Telegram-канале
Совфеда, приуроченному к Дню единения народов России и Белоруссии.
"Добрососедские доверительные отношения между странами давно прошли проверку на прочность, помогли справиться с тяжёлыми испытаниями, стали залогом динамичного развития двух государств", - говорится в поздравлении.
"Всеобъемлющее сотрудничество в рамках Союзного государства является ярким примером конструктивного межгосударственного диалога на постсоветском пространстве", — отметила Матвиенко.
Законодатель подчеркнула, что в дальнейшем продолжатся взаимовыгодные интеграционные процессы между странами, наращивание двусторонних контактов, в том числе на уровне регионов, а также продвижение важных совместных инициатив, среди которых культурно-образовательный проект "Поезд памяти".
По словам спикера верхней палаты, "консолидирующими факторами в сотрудничестве обеих стран служат не только экономические и гуманитарные интересы, но и схожие подходы к неделимости безопасности, идентичные взгляды на традиционные общечеловеческие ценности, принципы справедливости и равноправия на мировой арене".
"Уверена, что и в дальнейшем Россия и Беларусь будут совместно двигаться к поставленным целям, последовательно наращивать индустриальный, инвестиционный, культурный и духовный потенциал, строить будущее на фундаменте союзничества и единства", — отметила Матвиенко.
Поздравительные телеграммы председателя СФ также были направлены в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко
, коллег парламентариев. -0-