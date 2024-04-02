https://ria.ru/20240402/matvienko-1937269451.html

Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными

Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными - РИА Новости, 02.04.2024

Матвиенко назвала отношения России и Белоруссии доверительными

Белоруссия является одним из ключевых стратегических партнёров Российской Федерации, доверительные отношения стран прошли проверку на прочность, заявила спикер... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:11

2024-04-02T10:11

2024-04-02T10:11

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

валентина матвиенко

александр лукашенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия является одним из ключевых стратегических партнёров Российской Федерации, доверительные отношения стран прошли проверку на прочность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом говорится в поздравлении спикера в Telegram-канале Совфеда, приуроченному к Дню единения народов России и Белоруссии."Добрососедские доверительные отношения между странами давно прошли проверку на прочность, помогли справиться с тяжёлыми испытаниями, стали залогом динамичного развития двух государств", - говорится в поздравлении. "Всеобъемлющее сотрудничество в рамках Союзного государства является ярким примером конструктивного межгосударственного диалога на постсоветском пространстве", — отметила Матвиенко. Законодатель подчеркнула, что в дальнейшем продолжатся взаимовыгодные интеграционные процессы между странами, наращивание двусторонних контактов, в том числе на уровне регионов, а также продвижение важных совместных инициатив, среди которых культурно-образовательный проект "Поезд памяти". По словам спикера верхней палаты, "консолидирующими факторами в сотрудничестве обеих стран служат не только экономические и гуманитарные интересы, но и схожие подходы к неделимости безопасности, идентичные взгляды на традиционные общечеловеческие ценности, принципы справедливости и равноправия на мировой арене". "Уверена, что и в дальнейшем Россия и Беларусь будут совместно двигаться к поставленным целям, последовательно наращивать индустриальный, инвестиционный, культурный и духовный потенциал, строить будущее на фундаменте союзничества и единства", — отметила Матвиенко. Поздравительные телеграммы председателя СФ также были направлены в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, коллег парламентариев. -0-

https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html

https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф