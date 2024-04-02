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В Алма-Ате проверяют данные о листовках террористической организации - РИА Новости, 02.04.2024
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16:34 02.04.2024
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В Алма-Ате проверяют данные о листовках террористической организации
В Алма-Ате проверяют данные о листовках террористической организации - РИА Новости, 02.04.2024
В Алма-Ате проверяют данные о листовках террористической организации
Полиция Алма-Аты проверяет информацию о размещенных в городе объявлениях с призывом вступать в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:34
2024-04-02T16:34
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АЛМА-АТА, 2 апр - РИА Новости. Полиция Алма-Аты проверяет информацию о размещенных в городе объявлениях с призывом вступать в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного полицейского департамента. "По данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе. Накануне пользователи соцсетей опубликовали фото объявлений, расклеенных вблизи одного из торговых центров в первой столице Казахстана. В марте 2023 года Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935411571.html
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в мире, россия, алма-ата, казахстан
В мире, Россия, Алма-Ата, Казахстан
В Алма-Ате проверяют данные о листовках террористической организации

В Алма-Ате проверяют данные о листовках украинской террористической организации

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 2 апр - РИА Новости. Полиция Алма-Аты проверяет информацию о размещенных в городе объявлениях с призывом вступать в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного полицейского департамента.
«
"По данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Накануне пользователи соцсетей опубликовали фото объявлений, расклеенных вблизи одного из торговых центров в первой столице Казахстана.
В марте 2023 года Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России
9 марта, 12:06
 
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