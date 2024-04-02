https://ria.ru/20240402/listovki-1937380955.html

В Алма-Ате проверяют данные о листовках террористической организации

В Алма-Ате проверяют данные о листовках террористической организации - РИА Новости, 02.04.2024

В Алма-Ате проверяют данные о листовках террористической организации

Полиция Алма-Аты проверяет информацию о размещенных в городе объявлениях с призывом вступать в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:34

2024-04-02T16:34

2024-04-02T16:34

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АЛМА-АТА, 2 апр - РИА Новости. Полиция Алма-Аты проверяет информацию о размещенных в городе объявлениях с призывом вступать в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного полицейского департамента. "По данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе. Накануне пользователи соцсетей опубликовали фото объявлений, расклеенных вблизи одного из торговых центров в первой столице Казахстана. В марте 2023 года Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935411571.html

https://ria.ru/20240309/kazakhstan-1932004524.html

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