https://ria.ru/20240402/krokus-1937313623.html
Против владельцев "Крокуса" подали заявление в СК
Против владельцев "Крокуса" подали заявление в СК - РИА Новости, 02.04.2024
Против владельцев "Крокуса" подали заявление в СК
Против владельцев "Крокус Сити Холла" в СК подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:35
2024-04-02T12:35
2024-04-02T14:51
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
игорь трунов
эмин агаларов
крокус сити холл
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Против владельцев "Крокус Сити Холла" в СК подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг, заявил РИА Новости президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов. "Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что — в 10:00 мск 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших", — сказал он.Документ подали от имени 11 потерпевших, среди них Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник" в "Крокусе", а также родственники погибших при теракте. Согласно заявлению на имя Бастрыкина, копию которого защита предоставила РИА Новости, "Крокус" проектировали в 1998-1999 годах и открыли в 2009-м. Как утверждает Трунов, с тех пор существенно поменялись требования к безопасности. По словам юриста, теперь в нормах предполагаются "постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку".Но не факт, что владельцы "Крокуса" в должной мере занимались противопожарной защитой объекта, утверждает адвокат. "Владельцы источника повышенной опасности, <…> не обеспечившие пожарную безопасность, несут прямую ответственность за причиненный вред и наступившие тяжкие последствия", — говорится в тексте заявления. В частности, как утверждается в документе, "в течение нескольких секунд после начала пожара" в "Крокусе" загорелся занавес сцены, что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава. "В течение нескольких секунд после начала пожара загорелись и поддерживали горение кресла зрительного зала, в то время как они должны быть изготовлены из огнестойких материалов", — указано в заявлении. Кроме того, в документе утверждается, что "противопожарная водяная завеса" и система дымоудаления "Крокуса", предполагающая открытие вентиляционных люков и окон после ЧП, "была в нерабочем состоянии". Ссылаясь на показания свидетелей, Трунов добавил, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты, и привел некоторые другие обстоятельства, говорящие, по его мнению, о нарушении противопожарных норм. "Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями", — резюмировал адвокат. Как заявлял РИА Новости сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов, все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же отметил, что огнезащитная система в "Крокусе" "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию. Сам Бастрыкин сообщал на совещании с президентом Владимиром Путиным, что возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из векторов расследования СК. Из показаний очевидцев, по словам главы ведомства, следует, что пожар начался после того, как террористы стали разливать и поджигать принесенный в бутылках бензин.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240330/terakt-1936793233.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), игорь трунов, эмин агаларов, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Игорь Трунов, Эмин Агаларов, Крокус Сити Холл
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Против владельцев "Крокус Сити Холла" в СК подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг, заявил РИА Новости президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов.
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"Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что — в 10:00 мск 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших", — сказал он.
Документ подали от имени 11 потерпевших, среди них Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник" в "Крокусе", а также родственники погибших при теракте.
Согласно заявлению на имя Бастрыкина, копию которого защита предоставила РИА Новости, "Крокус" проектировали в 1998-1999 годах и открыли в 2009-м. Как утверждает Трунов, с тех пор существенно поменялись требования к безопасности. По словам юриста, теперь в нормах предполагаются "постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку".
Но не факт, что владельцы "Крокуса" в должной мере занимались противопожарной защитой объекта, утверждает адвокат.
"Владельцы источника повышенной опасности, <…> не обеспечившие пожарную безопасность, несут прямую ответственность за причиненный вред и наступившие тяжкие последствия", — говорится в тексте заявления.
В частности, как утверждается в документе, "в течение нескольких секунд после начала пожара" в "Крокусе" загорелся занавес сцены, что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.
"В течение нескольких секунд после начала пожара загорелись и поддерживали горение кресла зрительного зала, в то время как они должны быть изготовлены из огнестойких материалов", — указано в заявлении.
Кроме того, в документе утверждается, что "противопожарная водяная завеса" и система дымоудаления "Крокуса", предполагающая открытие вентиляционных люков и окон после ЧП, "была в нерабочем состоянии".
Ссылаясь на показания свидетелей, Трунов добавил, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты, и привел некоторые другие обстоятельства, говорящие, по его мнению, о нарушении противопожарных норм.
"Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями", — резюмировал адвокат.
Как заявлял РИА Новости сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов
, все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же отметил, что огнезащитная система в "Крокусе" "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.
Сам Бастрыкин сообщал на совещании с президентом Владимиром Путиным
, что возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из векторов расследования СК. Из показаний очевидцев, по словам главы ведомства, следует, что пожар начался после того, как террористы стали разливать и поджигать принесенный в бутылках бензин.
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.
1 из 11
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.
2 из 11
Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.
3 из 11
В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.
4 из 11
Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.
5 из 11
Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.
6 из 11
Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.
7 из 11
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.
8 из 11
Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.
9 из 11
После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.
10 из 11
Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.
11 из 11
На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.
1 из 11
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.
2 из 11
Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.
3 из 11
В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.
4 из 11
Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.
5 из 11
Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.
6 из 11
Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.
7 из 11
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.
8 из 11
Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.
9 из 11
После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.
10 из 11
Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.
11 из 11