https://ria.ru/20240402/krokus-1937313623.html

Против владельцев "Крокуса" подали заявление в СК

Против владельцев "Крокуса" подали заявление в СК - РИА Новости, 02.04.2024

Против владельцев "Крокуса" подали заявление в СК

Против владельцев "Крокус Сити Холла" в СК подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:35

2024-04-02T12:35

2024-04-02T14:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

игорь трунов

эмин агаларов

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Против владельцев "Крокус Сити Холла" в СК подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг, заявил РИА Новости президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов. "Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что — в 10:00 мск 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших", — сказал он.Документ подали от имени 11 потерпевших, среди них Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник" в "Крокусе", а также родственники погибших при теракте. Согласно заявлению на имя Бастрыкина, копию которого защита предоставила РИА Новости, "Крокус" проектировали в 1998-1999 годах и открыли в 2009-м. Как утверждает Трунов, с тех пор существенно поменялись требования к безопасности. По словам юриста, теперь в нормах предполагаются "постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку".Но не факт, что владельцы "Крокуса" в должной мере занимались противопожарной защитой объекта, утверждает адвокат. "Владельцы источника повышенной опасности, <…> не обеспечившие пожарную безопасность, несут прямую ответственность за причиненный вред и наступившие тяжкие последствия", — говорится в тексте заявления. В частности, как утверждается в документе, "в течение нескольких секунд после начала пожара" в "Крокусе" загорелся занавес сцены, что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава. "В течение нескольких секунд после начала пожара загорелись и поддерживали горение кресла зрительного зала, в то время как они должны быть изготовлены из огнестойких материалов", — указано в заявлении. Кроме того, в документе утверждается, что "противопожарная водяная завеса" и система дымоудаления "Крокуса", предполагающая открытие вентиляционных люков и окон после ЧП, "была в нерабочем состоянии". Ссылаясь на показания свидетелей, Трунов добавил, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты, и привел некоторые другие обстоятельства, говорящие, по его мнению, о нарушении противопожарных норм. "Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями", — резюмировал адвокат. Как заявлял РИА Новости сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов, все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же отметил, что огнезащитная система в "Крокусе" "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию. Сам Бастрыкин сообщал на совещании с президентом Владимиром Путиным, что возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из векторов расследования СК. Из показаний очевидцев, по словам главы ведомства, следует, что пожар начался после того, как террористы стали разливать и поджигать принесенный в бутылках бензин.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240330/terakt-1936793233.html

https://ria.ru/20240328/mvd-1936297096.html

https://ria.ru/20240329/kriptobirzha-1936708889.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, московская область (подмосковье), игорь трунов, эмин агаларов, крокус сити холл