https://ria.ru/20240402/kpp-1937436087.html

Власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией

Власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией - РИА Новости, 02.04.2024

Власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией

Эстонский департамент полиции и погранохраны и МВД страны предлагают с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом, сообщает РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:05

2024-04-02T20:05

2024-04-02T20:05

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Эстонский департамент полиции и погранохраны и МВД страны предлагают с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом, сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на заявления ведомств. Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области с 1 февраля закрылся на реконструкцию. Сообщалось, что пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться. "На целесообразность этого решения указывают несколько факторов. Во-первых, количество людей, пересекающих границу ночью, значительно сократилось. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время, когда... Эстония не рекомендует посещать РФ, департамент полиции и погранохраны тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыл круглосуточно", - приводит портал слова главы пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара. Эстонские власти предлагают закрывать КПП с 23.00 до 7.00. Изменения пока предлагаются на неопределенный срок. По данным эстонских властей, после закрытия КПП в Ленинградской области на реконструкцию снизилось количество пересечений границы: если в январе через нарвский погранпункт границу пересекли в обоих направлениях свыше 170 000 раз, то в феврале - примерно 108 000. Ранее канал RTVI сообщил, что эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть "в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления".

https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html

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в мире, нарва, россия, эстония