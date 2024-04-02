https://ria.ru/20240402/konkurs-1937275046.html

РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"

РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 02.04.2024

РЭЦ открыл прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) объявляет о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2024 году и начинает прием заявок, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:26

2024-04-02T10:26

2024-04-02T10:26

экономика

россия

москва

вероника никишина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) объявляет о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2024 году и начинает прием заявок, сообщает РЭЦ."Подать заявку на участие можно до 30 июня, заполнив электронную анкету на сайте Российского экспортного центра по ссылке: https://www.exportcenter.ru/awards", - говорится в сообщении.Участие в конкурсе "Экспортер года" бесплатное. Принять участие в нем могут российские крупные компании, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели."Мы давно говорим, что экспортеры - настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Звание "Экспортер года" - это возможность заявить о своих успехах на всю страну. Это гордость, знак качества продукции, надежности компании и подтверждение того, что ей могут доверять как потребители, так и партнеры. Я приглашаю всех принять участие в конкурсе и заявить о своих достижениях", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции: от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий АПК.Премия "Экспортер года" в 2024 году будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).Основные номинации МСП: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года".Также можно выбрать дополнительные номинации для участия: "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года" и "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Основными номинациями для крупного бизнеса являются "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг" и 17. "Трейдер года".Также участники могут выбрать дополнительные номинации: "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер" и "Новая география".Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей и призеров первого этапа – на уровне каждого федерального округа – объявят с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа состоится в октябре 2024 года в Москве на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, учредителями и/или участниками которых являются иностранные компании.На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20240328/uslugi-1936454846.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)