Глава КНР рассказал о мерах при попытках США подавить развитие технологий
Си Цзиньпин: КНР примет меры, если США будут подавлять его право на развитие
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Китай не будет пассивно наблюдать, если США попытаются подавить развитие высоких технологий в КНР и лишить страну права на прогресс, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во вторник.
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"Это не "устранение рисков", а создание рисков. Если США хотят осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и совместно разделять дивиденды развития Китая, двери Китая всегда будут открыты, если США будут настаивать на подавлении развития высоких технологий Китая и лишении Китая его законного права на развитие, мы не будем молча наблюдать и бездействовать", - приводятся в сообщении агентства слова китайского лидера.
Глава КНР, слова которого цитирует агентство Синьхуа, отметил, что США непрерывно оказывают меры давления на научно-техническую и торгово-экономическую сферы Китая, и все больше китайских компаний попадают в санкционные списки.
Си Цзиньпин ранее неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.