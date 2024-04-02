https://ria.ru/20240402/klimat-1937326254.html

Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север"

Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север" - РИА Новости, 02.04.2024

Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север"

Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научно-образовательном центре "Север", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:20

2024-04-02T13:20

2024-04-02T13:20

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

владимир путин

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 2 апр — РИА Новости. Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научно-образовательном центре "Север", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в России создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, в том числе НОЦ "Север". Они проводят передовые исследования, разрабатывают новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также готовят кадры для решения крупных научно-технологических задач. Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев в Москве подвел итоги работы научно-образовательного центра в 2023 году и обозначил задачи на текущий год. "За прошлый год НОЦ "Север" провел большую работу. У нас увеличилось количество индустриальных партнеров, университетов и научных институтов, которые работают с нами. Рад, что флагманом всего нашего научно-образовательного центра выступают Северо-Восточный федеральный университет и МГТУ имени Баумана. Самое главное, что есть реальные результаты внедрения научных открытий. В 2024 году планируем усилить работу по климатической повестке", – приводятся слова Николаева. На встрече с главой региона руководитель межрегионального проектного офиса НОЦ "Север" Евгений Колганов отметил, что на сегодня в НОЦ "Север" запущен новый формат вовлечения индустриальных партнеров. Также активно создаются проектные компании по различным инновационным направлениям: одежда и укрытия, специальные транспортные системы, биотехнологии и косметические продукты на базе компонентов флоры и фауны Северо-Востока страны. "У наших резидентов, таких как Институт биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН, уже есть успешный опыт создания биологически активных добавок и продуктов с пантами оленя и арктическим лишайником. Уверен, что уже до конца года ассортимент продуктов НОЦ значительно расширится, первые продукты дойдут до потребителя уже осенью – в проработке находятся кремы и мази с коллагеном северной рыбы, пчелиным воском и пчелиным ядом (СВФУ им. М.К. Аммосова), а также линейка шампуней (ООО "Забота Арктики")", – заявил Колганов.

https://ria.ru/20240307/nikolaev-1931724106.html

https://ria.ru/20240227/medvedi-1929678082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, айсен николаев, владимир путин, республика саха (якутия)