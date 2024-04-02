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Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север" - РИА Новости, 02.04.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
13:20 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/klimat-1937326254.html
Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север"
Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север" - РИА Новости, 02.04.2024
Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север"
Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научно-образовательном центре "Север", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:20
2024-04-02T13:20
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
владимир путин
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 2 апр — РИА Новости. Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научно-образовательном центре "Север", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в России создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, в том числе НОЦ "Север". Они проводят передовые исследования, разрабатывают новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также готовят кадры для решения крупных научно-технологических задач. Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев в Москве подвел итоги работы научно-образовательного центра в 2023 году и обозначил задачи на текущий год. "За прошлый год НОЦ "Север" провел большую работу. У нас увеличилось количество индустриальных партнеров, университетов и научных институтов, которые работают с нами. Рад, что флагманом всего нашего научно-образовательного центра выступают Северо-Восточный федеральный университет и МГТУ имени Баумана. Самое главное, что есть реальные результаты внедрения научных открытий. В 2024 году планируем усилить работу по климатической повестке", – приводятся слова Николаева. На встрече с главой региона руководитель межрегионального проектного офиса НОЦ "Север" Евгений Колганов отметил, что на сегодня в НОЦ "Север" запущен новый формат вовлечения индустриальных партнеров. Также активно создаются проектные компании по различным инновационным направлениям: одежда и укрытия, специальные транспортные системы, биотехнологии и косметические продукты на базе компонентов флоры и фауны Северо-Востока страны. "У наших резидентов, таких как Институт биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН, уже есть успешный опыт создания биологически активных добавок и продуктов с пантами оленя и арктическим лишайником. Уверен, что уже до конца года ассортимент продуктов НОЦ значительно расширится, первые продукты дойдут до потребителя уже осенью – в проработке находятся кремы и мази с коллагеном северной рыбы, пчелиным воском и пчелиным ядом (СВФУ им. М.К. Аммосова), а также линейка шампуней (ООО "Забота Арктики")", – заявил Колганов.
https://ria.ru/20240307/nikolaev-1931724106.html
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россия, айсен николаев, владимир путин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)

Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научном центре "Север"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНациональный природный парк "Ленские столбы" в Якутии
Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Национальный природный парк "Ленские столбы" в Якутии
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ЯКУТСК, 2 апр — РИА Новости. Работу по исследованиям климата Якутии усилят в научно-образовательном центре "Север", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в России создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, в том числе НОЦ "Север". Они проводят передовые исследования, разрабатывают новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также готовят кадры для решения крупных научно-технологических задач.
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Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев в Москве подвел итоги работы научно-образовательного центра в 2023 году и обозначил задачи на текущий год.
«
"За прошлый год НОЦ "Север" провел большую работу. У нас увеличилось количество индустриальных партнеров, университетов и научных институтов, которые работают с нами. Рад, что флагманом всего нашего научно-образовательного центра выступают Северо-Восточный федеральный университет и МГТУ имени Баумана. Самое главное, что есть реальные результаты внедрения научных открытий. В 2024 году планируем усилить работу по климатической повестке", – приводятся слова Николаева.
На встрече с главой региона руководитель межрегионального проектного офиса НОЦ "Север" Евгений Колганов отметил, что на сегодня в НОЦ "Север" запущен новый формат вовлечения индустриальных партнеров. Также активно создаются проектные компании по различным инновационным направлениям: одежда и укрытия, специальные транспортные системы, биотехнологии и косметические продукты на базе компонентов флоры и фауны Северо-Востока страны.
"У наших резидентов, таких как Институт биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН, уже есть успешный опыт создания биологически активных добавок и продуктов с пантами оленя и арктическим лишайником. Уверен, что уже до конца года ассортимент продуктов НОЦ значительно расширится, первые продукты дойдут до потребителя уже осенью – в проработке находятся кремы и мази с коллагеном северной рыбы, пчелиным воском и пчелиным ядом (СВФУ им. М.К. Аммосова), а также линейка шампуней (ООО "Забота Арктики")", – заявил Колганов.
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