https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html

Марочко сообщил о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова

Марочко сообщил о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова - РИА Новости, 02.04.2024

Марочко сообщил о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова

Вооруженные отряды радикальных украинских националистов прибывают в Харьковскую область, вероятной целью является создание вокруг Харькова буферной зоны от... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:36

2024-04-02T07:36

2024-04-02T07:36

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные отряды радикальных украинских националистов прибывают в Харьковскую область, вероятной целью является создание вокруг Харькова буферной зоны от пророссийски настроенного населения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ряде населенных пунктов Харьковской области отмечается прибытие военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени домах и квартирах мирных граждан", - сообщил Марочко. С его слов, свое присутствие в населенных пунктах националисты не скрывают, однако место проживания и штабы никому из местных жителей не афишируют. Сопоставив населенные пункты расположения радикалов, Марочко высказал версию причин их нахождения в прифронтовых районах. "Исходя из крупных населенных пунктов, занятых радикалами: Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм, можно предположить, что таким образом вокруг Харькова создается буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан", - рассказал эксперт.

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937140181.html

https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937091606.html

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