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Марочко сообщил о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
Марочко сообщил о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова
Марочко сообщил о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова - РИА Новости, 02.04.2024
Марочко сообщил о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова
Вооруженные отряды радикальных украинских националистов прибывают в Харьковскую область, вероятной целью является создание вокруг Харькова буферной зоны от... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:36
2024-04-02T07:36
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные отряды радикальных украинских националистов прибывают в Харьковскую область, вероятной целью является создание вокруг Харькова буферной зоны от пророссийски настроенного населения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ряде населенных пунктов Харьковской области отмечается прибытие военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени домах и квартирах мирных граждан", - сообщил Марочко. С его слов, свое присутствие в населенных пунктах националисты не скрывают, однако место проживания и штабы никому из местных жителей не афишируют. Сопоставив населенные пункты расположения радикалов, Марочко высказал версию причин их нахождения в прифронтовых районах. "Исходя из крупных населенных пунктов, занятых радикалами: Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм, можно предположить, что таким образом вокруг Харькова создается буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан", - рассказал эксперт.
https://ria.ru/20240401/kharkov-1937140181.html
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харьков, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
Марочко сообщил о создании радикалами буферной зоны вокруг Харькова

Марочко: радикалы создают вокруг Харькова буферную зону от пророссийских жителей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные отряды радикальных украинских националистов прибывают в Харьковскую область, вероятной целью является создание вокруг Харькова буферной зоны от пророссийски настроенного населения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ряде населенных пунктов Харьковской области отмечается прибытие военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать пункты постоянной дислокации и расквартировываются небольшими группами в разных местах, в большей степени домах и квартирах мирных граждан", - сообщил Марочко.
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С его слов, свое присутствие в населенных пунктах националисты не скрывают, однако место проживания и штабы никому из местных жителей не афишируют. Сопоставив населенные пункты расположения радикалов, Марочко высказал версию причин их нахождения в прифронтовых районах.
"Исходя из крупных населенных пунктов, занятых радикалами: Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм, можно предположить, что таким образом вокруг Харькова создается буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан", - рассказал эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВ мире
 
 
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