https://ria.ru/20240402/izrail-1937370439.html

Депутат бундестага призвала власти Германии "образумить" Израиль

Депутат бундестага призвала власти Германии "образумить" Израиль - РИА Новости, 02.04.2024

Депутат бундестага призвала власти Германии "образумить" Израиль

Германии необходимо прекратить поставлять оружие Израилю на фоне военных преступлений в секторе Газа, так как факт поставок можно трактовать как непрямое... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:53

2024-04-02T15:53

2024-04-02T15:53

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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Германии необходимо прекратить поставлять оружие Израилю на фоне военных преступлений в секторе Газа, так как факт поставок можно трактовать как непрямое соучастие, израильское правительство необходимо "образумить", заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт, чьи слова приводит агентство DPA."Глубоко лицемерно, когда, с одной стороны, организуется международная гуманитарная помощь, а с другой - западные государства поставляют оружие для продолжения убийств женщин и детей. Это, по крайней мере, косвенное соучастие в военных преступлениях, совершаемых израильским правительством", - сказала соосновательница новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). Политик потребовала, чтобы бундестаг на следующей неделе принял решение о том, стоит ли и дальше поставлять немецкое оружие в Израиль. По словам Вагенкнехт, в исторически сложившиеся обязанности Германии входит не только поддержка Израиля, но и необходимость "образумить вышедшее из под контроля израильское правительство". "То, что сотрудники международных гуманитарных организаций, которые хотели накормить голодающих, стали мишенью израильской армии, должно иметь последствия", - подчеркнула она. Вагенкнехт призвала остановить убийство людей в секторе Газа и нападения израильской армии на соседние страны. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом. Сама организация позднее сообщила, что число её членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,8 тысячи, пострадали около 75,3 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240402/iran-1937354775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, германия, сирия, владимир путин, сара вагенкнехт, хамас, оон, корпус стражей исламской революции