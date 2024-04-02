https://ria.ru/20240402/iran-1937372843.html

Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству

Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству - РИА Новости, 02.04.2024

Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству

Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии приведет к серьезной эскалации в регионе, Москва будет следить, какие ответные действия выберет Тегеран, заявил посол... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:02

2024-04-02T16:02

2024-04-02T16:09

в мире

иран

израиль

сирия

алексей дедов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1926995423_0:106:400:330_1920x0_80_0_0_b7a8db2495af9ccdc2910073e9bd2f12.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии приведет к серьезной эскалации в регионе, Москва будет следить, какие ответные действия выберет Тегеран, заявил посол России в Иране Алексей Дедов в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. "Такие действия Израиля, разумеется, приводят к эскалации напряженности в регионе, а последний израильский удар приведет к очень заметной эскалации в регионе Ближнего Востока, негативно скажется на урегулировании соответствующих проблем", - заявил Дедов. Дипломат добавил, что последствия удара Израиля по диппредставительству могут быть непредсказуемыми, они окажут "отрицательное влияние на всю обстановку в регионе". "Иран оставляет за собой право на ответные шаги, какие конкретно это будут шаги, пока предвосхищать очень сложно. Будем наблюдать", - заключил посол.Общее число жертв удара, по данным телерадиокомпании IRIB, составило 13 человек, среди них шесть граждан Сирии.До этого Корпус стражей исламской революции Ирана (часть вооруженных сил Ирана) сообщил о гибели семи своих офицеров, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

https://ria.ru/20240402/siriya-1937329864.html

https://ria.ru/20240401/pogibshie-1937214025.html

иран

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сирия, алексей дедов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году