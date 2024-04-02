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Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству - РИА Новости, 02.04.2024
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16:02 02.04.2024 (обновлено: 16:09 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/iran-1937372843.html
Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству
Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству - РИА Новости, 02.04.2024
Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству
Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии приведет к серьезной эскалации в регионе, Москва будет следить, какие ответные действия выберет Тегеран, заявил посол... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:02
2024-04-02T16:09
в мире
иран
израиль
сирия
алексей дедов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии приведет к серьезной эскалации в регионе, Москва будет следить, какие ответные действия выберет Тегеран, заявил посол России в Иране Алексей Дедов в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. "Такие действия Израиля, разумеется, приводят к эскалации напряженности в регионе, а последний израильский удар приведет к очень заметной эскалации в регионе Ближнего Востока, негативно скажется на урегулировании соответствующих проблем", - заявил Дедов. Дипломат добавил, что последствия удара Израиля по диппредставительству могут быть непредсказуемыми, они окажут "отрицательное влияние на всю обстановку в регионе". "Иран оставляет за собой право на ответные шаги, какие конкретно это будут шаги, пока предвосхищать очень сложно. Будем наблюдать", - заключил посол.Общее число жертв удара, по данным телерадиокомпании IRIB, составило 13 человек, среди них шесть граждан Сирии.До этого Корпус стражей исламской революции Ирана (часть вооруженных сил Ирана) сообщил о гибели семи своих офицеров, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
https://ria.ru/20240402/siriya-1937329864.html
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в мире, иран, израиль, сирия, алексей дедов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Алексей Дедов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству

Посол Дедов: удар Израиля по консульству Ирана в Сирии приведет к эскалации

© Фото : предоставлено пресс-службой посольстваПосол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой посольства
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии приведет к серьезной эскалации в регионе, Москва будет следить, какие ответные действия выберет Тегеран, заявил посол России в Иране Алексей Дедов в эфире телеканала "Россия 24".
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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"Такие действия Израиля, разумеется, приводят к эскалации напряженности в регионе, а последний израильский удар приведет к очень заметной эскалации в регионе Ближнего Востока, негативно скажется на урегулировании соответствующих проблем", - заявил Дедов.
Дипломат добавил, что последствия удара Израиля по диппредставительству могут быть непредсказуемыми, они окажут "отрицательное влияние на всю обстановку в регионе".
«
"Иран оставляет за собой право на ответные шаги, какие конкретно это будут шаги, пока предвосхищать очень сложно. Будем наблюдать", - заключил посол.
Общее число жертв удара, по данным телерадиокомпании IRIB, составило 13 человек, среди них шесть граждан Сирии.
До этого Корпус стражей исламской революции Ирана (часть вооруженных сил Ирана) сообщил о гибели семи своих офицеров, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС
1 апреля, 22:27
 
В миреИранИзраильСирияАлексей ДедовОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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