Российский посол рассказал о последствиях удара Израиля по консульству
Посол Дедов: удар Израиля по консульству Ирана в Сирии приведет к эскалации
© Фото : предоставлено пресс-службой посольстваПосол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
© Фото : предоставлено пресс-службой посольства
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии приведет к серьезной эскалации в регионе, Москва будет следить, какие ответные действия выберет Тегеран, заявил посол России в Иране Алексей Дедов в эфире телеканала "Россия 24".
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
"Такие действия Израиля, разумеется, приводят к эскалации напряженности в регионе, а последний израильский удар приведет к очень заметной эскалации в регионе Ближнего Востока, негативно скажется на урегулировании соответствующих проблем", - заявил Дедов.
Дипломат добавил, что последствия удара Израиля по диппредставительству могут быть непредсказуемыми, они окажут "отрицательное влияние на всю обстановку в регионе".
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"Иран оставляет за собой право на ответные шаги, какие конкретно это будут шаги, пока предвосхищать очень сложно. Будем наблюдать", - заключил посол.
Общее число жертв удара, по данным телерадиокомпании IRIB, составило 13 человек, среди них шесть граждан Сирии.
До этого Корпус стражей исламской революции Ирана (часть вооруженных сил Ирана) сообщил о гибели семи своих офицеров, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.