Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске
Раиси: нападение на генконсульство Ирана в Дамаске не останется без ответа
© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. Нападение Израиля на генеральное консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, его слова приводит агентство Tasnim.
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"Израиль должен осознать, что он никогда не достигнет своих зловещих целей такими бесчеловечными действиями, и день ото дня они становятся свидетелями укрепления фронта сопротивления, отвращения и ненависти свободных наций к их незаконной природе, и это трусливое преступление не останется без ответа", — сказал он.
В понедельник вечером Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании находилась также резиденция посла исламской республики в САР Хосейна Акбари — он при атаке не пострадал. Ракетный удар полностью разрушил консульство.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), при израильской атаке погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".