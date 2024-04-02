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Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
11:44 02.04.2024 (обновлено: 12:15 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html
Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске
Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске
Нападение Израиля на генеральное консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, его слова приводит... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:44
2024-04-02T12:15
война в сирии
в мире
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. Нападение Израиля на генеральное консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, его слова приводит агентство Tasnim. "Израиль должен осознать, что он никогда не достигнет своих зловещих целей такими бесчеловечными действиями, и день ото дня они становятся свидетелями укрепления фронта сопротивления, отвращения и ненависти свободных наций к их незаконной природе, и это трусливое преступление не останется без ответа", — сказал он. В понедельник вечером Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании находилась также резиденция посла исламской республики в САР Хосейна Акбари — он при атаке не пострадал. Ракетный удар полностью разрушил консульство. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), при израильской атаке погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240402/oon-1937231670.html
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
Война в Сирии, В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске

Раиси: нападение на генконсульство Ирана в Дамаске не останется без ответа

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. Нападение Израиля на генеральное консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, его слова приводит агентство Tasnim.
«
"Израиль должен осознать, что он никогда не достигнет своих зловещих целей такими бесчеловечными действиями, и день ото дня они становятся свидетелями укрепления фронта сопротивления, отвращения и ненависти свободных наций к их незаконной природе, и это трусливое преступление не останется без ответа", — сказал он.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
Вчера, 08:00
В понедельник вечером Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании находилась также резиденция посла исламской республики в САР Хосейна Акбари — он при атаке не пострадал. Ракетный удар полностью разрушил консульство.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), при израильской атаке погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Совбез ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана
Вчера, 04:05
 
Война в СирииВ миреИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирияАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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