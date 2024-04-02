https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html

Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске

Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске

Нападение Израиля на генеральное консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, его слова приводит... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:44

2024-04-02T11:44

2024-04-02T12:15

война в сирии

в мире

иран

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. Нападение Израиля на генеральное консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, его слова приводит агентство Tasnim. "Израиль должен осознать, что он никогда не достигнет своих зловещих целей такими бесчеловечными действиями, и день ото дня они становятся свидетелями укрепления фронта сопротивления, отвращения и ненависти свободных наций к их незаконной природе, и это трусливое преступление не останется без ответа", — сказал он. В понедельник вечером Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании находилась также резиденция посла исламской республики в САР Хосейна Акбари — он при атаке не пострадал. Ракетный удар полностью разрушил консульство. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), при израильской атаке погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240402/oon-1937231670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске