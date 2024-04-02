https://ria.ru/20240402/insulin-1937301761.html

"Умер в мучениях". Россиянин не дождался льготного лекарства

"Умер в мучениях". Россиянин не дождался льготного лекарства - РИА Новости, 02.04.2024

"Умер в мучениях". Россиянин не дождался льготного лекарства

Житель Краснодарского края с сахарным диабетом погиб от нехватки инсулина. Препарат должен был выдаваться на льготной основе, но из-за дефицита врачи... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:08

2024-04-02T12:08

2024-04-02T21:56

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Житель Краснодарского края с сахарным диабетом погиб от нехватки инсулина. Препарат должен был выдаваться на льготной основе, но из-за дефицита врачи отказывались его выписывать. Между матерью больного и медиками шла настоящая война. Подробности этой истории вспомнило РИА Новости.Начало болезниСахарный диабет Аркадию Р. диагностировали еще в десять лет. Семья была удивлена: ни у кого из родственников не было наследственной предрасположенности к болезни. Врачи предположили, что это реакция на стресс — родители школьника недавно пережили развод.Как бы то ни было, к болезни пришлось адаптироваться. В краевой больнице ребенку рассчитали дозу инсулина и подобрали его вид. Какое-то время Аркадий жутко комплексовал, ведь ему приходилось делать уколы прямо в школе.Эту проблему решить помогли волонтеры и краевые власти. Они собрали средства на покупку помпы, с которой сочетался препарат.Однако все изменилось, когда Аркадию исполнилось 18 и его приписали ко взрослой поликлинике. Больных с сахарным диабетом там намного больше, а значит, и столь необходимый инсулин расходовался намного быстрее."Зависело от настроения"Вскоре жизнь семьи превратилась в кошмар: по сути они жили от одной поставки до другой, надеясь на лучшее. Причем на выдачу лекарства влияло и настроение врача. Парень постоянно чувствовал нехватку препарата, а его мать обивала пороги поликлиники и аптеки.“Стал экономить инсулин на еде – мало ел. Как следствие, похудел. Постоянно ощущал слабость. Нередко давали другие инсулины, результат действия которых клинически не был проверен на организме. Подача лекарства в помпе была настроена на конкретный препарат. (...) Начались проблемы с компенсацией сахаров”, – рассказывала она местным СМИ.Из-за постоянной усталости он не мог ни работать, ни учиться. По словам женщины, ситуация достиглау, когда врач выписала ее сыну всего пять ампул инсулина, которых хватало максимум на две недели. При этом на следующий прием его записали лишь через месяц.Как раз в этот период парень остался в квартире на несколько дней — Ирина уехала в Геленджик на заработки. Аркадий должен был быть на связи с бабушкой и прийти к ней на обед, однако этого так и не произошло. Мать до него дозвониться тоже не могла, поэтому связалась с соседями.Те нашли тело Аркадия в душевой кабине под струей горячей воды. Таким образом он пытался снизить сахар в крови. Питался семечками, которые также не повышают его уровень. Рядом с кроватью стоял таз с рвотными массами.Уголовное дело?После смерти сына Ирина решила во что бы то ни стало добиться наказания врачей. Написала заявление в Следственный комитет. По итогам проверки дело решили не возбуждать, его передали в местный отдел МВД. По версии следствия, молодой человек добровольно перестал колоть себе инсулин.Мать была категорически не согласна: по всей квартире были разбросаны картриджи от инсулиновой помпы. Это может говорить о том, что Аркадий искал хотя бы ничтожную дозу препарата.Однако, была еще одна странность: молодой человек не вызвал скорую."Когда сахар в крови повышается, наступает сильная интоксикация организма. Он мог даже быть не в себе в этот момент — от токсинов у больных диабетом происходит помутнение рассудка", — рассказала Ирина “КП-Кубань”.Между тем, медицинский юрист Ирина Гриценко считает, что молодому человеку были обязаны выдать инсулин в необходимом объеме. Тем не менее, возбуждение уголовного дела все равно остается под вопросом:"Для этого следствию нужно установить прямую причинно-следственную связь между действиями врачей и смертью пациента. В таких случаях, это не всегда просто: пациент погиб дома, а не в рамках медучреждения. Возможно, доказать прямую вину попросту не вышло", — отмечает эксперт в беседе с РИА Новости.Новая проблемаЭтот случай — не единственный. Так, в 2018-м в больнице Кургана отказались выписать рецепт на инсулин больной диабетом девочке. Родителям пришлось самостоятельно искать и покупать препарат. В итоге семья подала в суд.Еще одна история произошла в Ленинградской области. Диспетчеру скорой помощи вынесли выговор за то, что она не отправила бригаду врачей к больному. У молодого человека закончился запас инсулина, но на просьбу привезти лекарство, он получил ответ: "скорая — не такси". Спасать себя пациенту пришлось самому, благо, инсулин нашелся в одной из частных клиник.Отмечались и периоды, когда проблема набирала серьезный оборот. Так, в 2022-м РИА Новости опубликовало исследование о росте количества больных диабетом в России. Тогда же из-за санкций многие инсулиновые препараты пропали с аптечных полок. В России выдавали аналоги, однако подходили они не всем.Сложности возникают и по сей день. Как сообщил на днях "Коммерсант", сейчас взрослые пациенты столкнулись с нехваткой сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп" — это препарат, после инъекции которого можно почти сразу принимать пищу.В Минздраве РФ прокомментировали, что в целом по стране есть запас инсулина аспарт (всех торговых наименований) на 8,6 месяца, в клиниках — на 10,5 месяца, а в аптеках — на 2,5 месяца.

https://ria.ru/20220705/diabet-1800212172.html

https://ria.ru/20230815/vich-1889610440.html

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общество, россия, курган, ленинградская область, краснодарский край, врачи