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Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
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10:21 02.04.2024 (обновлено: 18:32 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ
Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2024
Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ
Ряд украинских атак на территории России были осуществлены с помощью дронов с использованием базового искусственного интеллекта, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:21
2024-04-02T18:32
технологии
россия
украина
самарское
валентина матвиенко
сергей лавров
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ряд украинских атак на территории России были осуществлены с помощью дронов с использованием базового искусственного интеллекта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с программой БПЛА Украины.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. &quot;Точность в условиях глушения обеспечивается за счет использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности&quot;, — приводит телеканал слова источника. В сообщении не уточняется, кто поставляет эти технологии Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html
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технологии, россия, украина, самарское, валентина матвиенко, сергей лавров, нато, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Украина, Самарское, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ

CNN: ВСУ применили дроны с использованием ИИ для атак по территории России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ряд украинских атак на территории России были осуществлены с помощью дронов с использованием базового искусственного интеллекта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с программой БПЛА Украины.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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21 марта, 08:00
«

"Точность в условиях глушения обеспечивается за счет использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности", — приводит телеканал слова источника. В сообщении не уточняется, кто поставляет эти технологии Киеву.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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ТехнологииРоссияУкраинаСамарскоеВалентина МатвиенкоСергей ЛавровНАТОСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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