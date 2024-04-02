https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html

Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ

Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2024

Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ

Ряд украинских атак на территории России были осуществлены с помощью дронов с использованием базового искусственного интеллекта, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:21

2024-04-02T10:21

2024-04-02T18:32

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ряд украинских атак на территории России были осуществлены с помощью дронов с использованием базового искусственного интеллекта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с программой БПЛА Украины.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. "Точность в условиях глушения обеспечивается за счет использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности", — приводит телеканал слова источника. В сообщении не уточняется, кто поставляет эти технологии Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html

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технологии, россия, украина, самарское, валентина матвиенко, сергей лавров, нато, совет федерации рф, вооруженные силы украины