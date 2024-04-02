https://ria.ru/20240402/glava-1937156980.html

Время тревоги. Болезнь главы государства привела к необратимым последствиям

Время тревоги. Болезнь главы государства привела к необратимым последствиям - РИА Новости, 02.04.2024

Время тревоги. Болезнь главы государства привела к необратимым последствиям

Британская корона слаба как никогда. В семье разлад, у короля Карла III и принцессы Уэльской Кейт тяжелые заболевания, имя принца Гарри снова всплывает в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:00

2024-04-02T08:00

2024-04-02T08:05

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принц гарри

принцесса уэльская кейт миддлтон

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Британская корона слаба как никогда. В семье разлад, у короля Карла III и принцессы Уэльской Кейт тяжелые заболевания, имя принца Гарри снова всплывает в скандальных новостях. Престол может остаться без претендентов.Скандальное семействоНа прошлой неделе оба сына британского монарха засветились в скандале с американским рэпером Шоном Дидди Комбсом. Исполнителя обвиняют в нескольких эпизодах сексуального насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних. В судебных документах фигурирует имя герцога Сассекского принца Гарри. Известно, что он вместе с прямым наследником короля — принцем Уэльским Уильямом — как минимум раз встречался со знаменитостью на публичном мероприятии в 2007 году.О других контактах Гарри с Дидди неизвестно. В иске на 30 миллионов долларов, который подал против рэпера продюсер Родни Лил Род Джонс, отмечается, что музыкант проводил вечеринки, где имела место детская проституция и торговля людьми. Мероприятия посещали известные певцы, актеры, политики и международные чиновники. В списке есть и член королевской семьи.В качестве доказательств Лил Род готов предоставить "сотни часов видео". Не исключается, что на них могут быть оба принца. Для королевской семьи подобное — не первый случай. Эндрю, младшего брата короля Карла III, отстранили от общественной деятельности в 2019-м из-за дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого осудили за изнасилование и обвиняли в торговле детьми.Сейчас герцог Сассекский живет в США. Последний раз он посещал Британию в начале февраля — после того как Карл III сообщил о диагностированном раке. "Я благодарен за то, что смог сесть в самолет, полететь и провести с ним хоть какое-то время", — отмечает Гарри.Визит не обошелся без скандала. Внимание прессы привлекла охрана, которая сопровождала принца на родине. Дело в том, что уровень безопасности Гарри понизили — британская полиция не обязана оберегать ни его, ни Меган Маркл, поскольку в 2021-м они добровольно отказались от статуса старших членов королевской семьи.Гарри хотел, чтобы полицейскую защиту сохранили, и добивался этого через суд — безуспешно. Процессуальные расходы обошлись государству в полмиллиона фунтов стерлингов. Однако во время последнего визита в Британию полиция в нарушение закона по-прежнему охраняла принца. Правовой нигилизм правящей династии и целесообразность траты средств налогоплательщиков вызвали вопросы общественности.Возвращение блудного сынаНе исключено, что герцог Сассекский будет вынужден покинуть калифорнийский особняк с девятью спальнями и вернуться в Лондон. Принца могут депортировать за ложь при подаче заявки на американскую визу. В прошлом году Гарри опубликовал мемуары под названием "Запасной", где откровенно признался в употреблении наркотических веществ. Однако не внес эту информацию в документы на временное пребывание в США.Теперь это может стать законным основанием для выдворения из страны. Дональд Трамп, который намерен вновь стать президентом, пообещал: если ложь Гарри докажут, будут приняты соответствующие меры. По данным соцопроса Daily Mail, 33 процента американцев выступают за депортацию британца.Гарри надеется, что недуг отца поможет наладить отношения между родными. "Я думаю, что любая болезнь, любое недомогание объединяет семьи", — заявил принц. При этом с Уильямом так и не встретился. Отношения братьев остаются напряженными. Семидесятипятилетний король хочет помирить сыновей, для чего, по данным британских СМИ, собирается пригласить их на общую встречу в Шотландию.Пока до окончательного примирения Гарри и Уильяма далеко. Как пишет Mirror, принц скептически смотрит на сближение брата с мачехой, королевой Камиллой. Супруга Карла и его старший сын сейчас вынужденно разделили часть обязанностей больного монарха, что способствовало потеплению их непростых отношений. Герцог Сассекский счел это предательством памяти погибшей принцессы Дианы.Предполагается, что 8 мая Гарри выступит по случаю десятилетия "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла в Лондоне. Уильям и Кейт опасаются вероятных трудностей — независимо от того, приедет ли он один или с Меган.В прошедшее воскресенье британский монарх посетил традиционную пасхальную службу в Виндзорском замке вместе с Камиллой. Это одно из ежегодных мероприятий, на котором обычно присутствуют все высокопоставленные члены правящей династии. Но принца и принцессы Уэльских там не было.На прошлой неделе Кейт начала проходить химиотерапию после операции на брюшной полости. По сути, Карл с Камиллой были единственными значимыми представителями королевской семьи на церемонии. Для мероприятия такого уровня это выглядело очень странно.Оскудевшая монархияБолезнь Кейт усилила растущее чувство хрупкости монархии, вызванное диагнозом Карла III. Из строя выходят два ключевых члена семьи и потихоньку начинает шататься вся система, пишет Prospect. Все чаще в британской прессе пишут о том, что у Уильяма нет интереса развивать монархический институт. Проблемы со здоровьем супруги только сильнее оттолкнули его от обязанностей принца.Журналист Ричард Кей, который более тридцати лет освещает события в семье Виндзоров, считает, что для британской монархии наступили самые тревожные времена. А королевский историк Эд Оуэнс уверен: в нынешних обстоятельствах представители короны не могут справиться с обязанностями, которые выполняли в прошлом веке.Десять лет назад королевская семья организовала свыше четырех тысяч встреч в год, путешествуя по стране и миру, пишет The Guardian. В 2023-м их провели чуть более двух тысяч. Хрупкость британской монархии усугубляется и откровенно небольшим количеством претендентов на престол."Король Карл действительно хотел иметь стройную монархию, вступая на трон, но не мог и предположить, что она так оскудеет", — пишет Эрин Хилл, старший редактор журнала People.Например, если Уильям по каким-то причинам не сможет заменить Карла, то регентом вынуждены будут назначить Гарри, хотя прямой наследник — старший сын принца Уэльского. Но ему сейчас всего десять лет и до совершеннолетия он править не сможет. В любом случае после череды скандалов и семейных ссор общественность не воспримет спокойно появление герцога Сассекского на престоле.

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в мире, сша, карл iii, великобритания, лондон, меган маркл, принц гарри, принцесса уэльская кейт миддлтон