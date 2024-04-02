https://ria.ru/20240402/front-1937265348.html

"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ

"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024

"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ

Российские военные выбивают украинские силы с их позиций по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:58

2024-04-02T09:58

2024-04-02T16:11

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вооруженные силы украины

сергей шойгу

политика

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные выбивают украинские силы с их позиций по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."По всей линии соприкосновения, которая простирается на несколько сотен километров с севера на юг Украины, российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад. Именно так. И Украине нечем на это ответить", — указал он.Джонсон подчеркнул, что украинцы испытывают жесткую нехватку как боеприпасов, так и живой силы. Кроме того, эксперт указал, что с прошлого года потери ВСУ лишь удвоились.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937249252.html

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в мире, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, сергей шойгу, политика