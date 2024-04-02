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"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
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09:58 02.04.2024 (обновлено: 16:11 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/front-1937265348.html
"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ
"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ
Российские военные выбивают украинские силы с их позиций по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:58
2024-04-02T16:11
в мире
украина
россия
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
сергей шойгу
политика
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные выбивают украинские силы с их позиций по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;По всей линии соприкосновения, которая простирается на несколько сотен километров с севера на юг Украины, российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад. Именно так. И Украине нечем на это ответить&quot;, — указал он.Джонсон подчеркнул, что украинцы испытывают жесткую нехватку как боеприпасов, так и живой силы. Кроме того, эксперт указал, что с прошлого года потери ВСУ лишь удвоились.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937249252.html
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в мире, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, сергей шойгу, политика
В мире, Украина, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Политика
"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС России выбивают ВСУ с позиций по всей линии фронта

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные выбивают украинские силы с их позиций по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"По всей линии соприкосновения, которая простирается на несколько сотен километров с севера на юг Украины, российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад. Именно так. И Украине нечем на это ответить", — указал он.

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Джонсон подчеркнул, что украинцы испытывают жесткую нехватку как боеприпасов, так и живой силы. Кроме того, эксперт указал, что с прошлого года потери ВСУ лишь удвоились.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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