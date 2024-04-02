Столтенберг предложил создать фонд для Украины на сто миллиардов долларов
Генсек НАТО предложил создать фонд взносов для Киева на 100 миллиардов долларов
© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета документов, который лидеры альянса подпишут, когда соберутся в Вашингтоне в июле", - говорится в сообщении.
По словам источников, союзники все еще обсуждают предложение Столтенберга и любую механику расчета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму. В то же время отмечается, что предложение, которое нуждается в одобрении тридцати двух союзников НАТО, скорее всего, будет изменено до того, как будет окончательно согласовано.
Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на пять дипломатических источников пишет, что предложение будет носить название "Миссия для Украины", а Столтенберг представил его как средство "защитить механизм от ветров политических перемен". По информации источников, доля США в намеченных 100 миллиардах "будет значительно меньше, чем задерживаемый пакет двусторонней помощи".
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"Продолжаются дебаты о структуре финансирования, при этом некоторые настаивают на той же разбивке, которая использовалась для финансирования общего бюджета НАТО, согласно которому США необходимо будет выделить чуть более 16 миллиардов долларов", - отмечает издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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