https://ria.ru/20240402/erdogan-1937399417.html

Партия Эрдогана назвала призывы к досрочным выборам президента нелогичными

Партия Эрдогана назвала призывы к досрочным выборам президента нелогичными - РИА Новости, 02.04.2024

Партия Эрдогана назвала призывы к досрочным выборам президента нелогичными

Призывы о досрочных президентских выборах в Турции не имеют логики, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет полномочия править страной ещё четыре года, РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:38

2024-04-02T17:38

2024-04-02T17:38

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

партия справедливости и развития (турция)

омер челик

народно-республиканская партия турции (нрп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg

АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Призывы о досрочных президентских выборах в Турции не имеют логики, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет полномочия править страной ещё четыре года, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжёлую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов. "Эти призывы не имеют логики. Господин президент имеет полномочия руководить страной ещё четыре года в соответствии с волей народа, продемонстрированной на выборах в мае 2023 года", - сказал Челик на брифинге во вторник. Администрация президента Турции ранее отвергла призывы о досрочных выборах, срок президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана продлится до 2028 года.

https://ria.ru/20240402/erdogan-1937203224.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, партия справедливости и развития (турция), омер челик, народно-республиканская партия турции (нрп)