https://ria.ru/20240402/erdogan-1937399417.html
Партия Эрдогана назвала призывы к досрочным выборам президента нелогичными
Партия Эрдогана назвала призывы к досрочным выборам президента нелогичными - РИА Новости, 02.04.2024
Партия Эрдогана назвала призывы к досрочным выборам президента нелогичными
Призывы о досрочных президентских выборах в Турции не имеют логики, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет полномочия править страной ещё четыре года, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:38
2024-04-02T17:38
2024-04-02T17:38
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
партия справедливости и развития (турция)
омер челик
народно-республиканская партия турции (нрп)
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Призывы о досрочных президентских выборах в Турции не имеют логики, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет полномочия править страной ещё четыре года, заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжёлую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов. "Эти призывы не имеют логики. Господин президент имеет полномочия руководить страной ещё четыре года в соответствии с волей народа, продемонстрированной на выборах в мае 2023 года", - сказал Челик на брифинге во вторник. Администрация президента Турции ранее отвергла призывы о досрочных выборах, срок президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана продлится до 2028 года.
https://ria.ru/20240402/erdogan-1937203224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, партия справедливости и развития (турция), омер челик, народно-республиканская партия турции (нрп)
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Партия справедливости и развития (Турция), Омер Челик, Народно-республиканская партия Турции (НРП)
Партия Эрдогана назвала призывы к досрочным выборам президента нелогичными
Правящая партия Турции: у Эрдогана есть полномочия править еще четыре года