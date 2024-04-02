https://ria.ru/20240402/energetika-1937319829.html

ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики

ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики - РИА Новости, 02.04.2024

ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики

Вооруженные силы РФ в марте нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева, заявил во вторник РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:00

2024-04-02T13:00

2024-04-02T13:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в марте нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии. Для этого он пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения. Наши Вооруженные силы реагируют асимметрично на подобные преступления украинских боевиков. В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы рф