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ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 02.04.2024 (обновлено: 13:01 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/energetika-1937319829.html
ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики
ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики - РИА Новости, 02.04.2024
ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики
Вооруженные силы РФ в марте нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева, заявил во вторник РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:00
2024-04-02T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в марте нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии. Для этого он пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения. Наши Вооруженные силы реагируют асимметрично на подобные преступления украинских боевиков. В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВС России в марте нанесли 192 удара по украинским объектам энергетики

Шойгу: ВС России за март в ответ на теракты нанесли 192 удара по энергообъектам

© AFP 2024 / SERGEY BOBOKПожар на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024
Пожар на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / SERGEY BOBOK
Пожар на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в марте нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"Несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии. Для этого он пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения. Наши Вооруженные силы реагируют асимметрично на подобные преступления украинских боевиков. В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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