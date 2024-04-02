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Глава Татарстана поручил восстановить пострадавшее жилье в Елабуге
Глава Татарстана поручил восстановить пострадавшее жилье в Елабуге - РИА Новости, 02.04.2024
Глава Татарстана поручил восстановить пострадавшее жилье в Елабуге
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу после атаки дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" и поручил восстановить пострадавшее... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:28
2024-04-02T15:28
2024-04-02T16:34
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу после атаки дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" и поручил восстановить пострадавшее жилье в короткие сроки, сообщила пресс-служба главы региона."Рустам Минниханов посетил Елабугу. Раис (глава) республики осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки", - говорится в сообщении.Кроме того, Минниханов встретился со студентами "Алабуга Политех". Он поблагодарил ребят за выдержку и патриотизм."Как я вижу, вы большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными", - обратился он к студентам.Также Минниханов посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последним данным, там пострадали 13 студентов.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869084960.html
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елабуга, рустам минниханов, нижнекамск, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Елабуга, Рустам Минниханов, Нижнекамск, Происшествия, Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
Глава Татарстана поручил восстановить пострадавшее жилье в Елабуге
Минниханов поручил восстановить пострадавшее жилье в Елабуге в короткие сроки
КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу после атаки дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" и поручил восстановить пострадавшее жилье в короткие сроки, сообщила пресс-служба главы региона.
«
"Рустам Минниханов посетил Елабугу. Раис (глава) республики осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минниханов встретился со студентами "Алабуга Политех". Он поблагодарил ребят за выдержку и патриотизм.
"Как я вижу, вы большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными", - обратился он к студентам.
Также Минниханов посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последним данным, там пострадали 13 студентов.