https://ria.ru/20240402/dtp-1937320895.html

В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи

В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи - РИА Новости, 02.04.2024

В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи

Легковой автомобиль во вторник столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:05

2024-04-02T13:05

2024-04-02T13:14

происшествия

авто

кировский район

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937322799_0:137:1201:812_1920x0_80_0_0_713450ac62fb39b803508d64066d4ae0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль во вторник столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Кировского района... взяла на контроль ход проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с автомобилем скорой помощи, произошедшего на пересечении улицы Маршала Говорова и улицы Краснопутиловской. По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой медицинской помощи", – говорится в релизе. Данные о пострадавших в аварии пока не приводятся.

https://ria.ru/20240122/dtp-1922680091.html

кировский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, кировский район, санкт-петербург