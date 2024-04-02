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В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи - РИА Новости, 02.04.2024
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13:05 02.04.2024 (обновлено: 13:14 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/dtp-1937320895.html
В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи
В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи - РИА Новости, 02.04.2024
В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи
Легковой автомобиль во вторник столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:05
2024-04-02T13:14
происшествия
авто
кировский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль во вторник столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Кировского района... взяла на контроль ход проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с автомобилем скорой помощи, произошедшего на пересечении улицы Маршала Говорова и улицы Краснопутиловской. По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой медицинской помощи", – говорится в релизе. Данные о пострадавших в аварии пока не приводятся.
https://ria.ru/20240122/dtp-1922680091.html
кировский район
санкт-петербург
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происшествия, авто, кировский район, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Кировский район, Санкт-Петербург
В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи

В Петербурге "скорая" попала в ДТП, число пострадавших уточняется

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramМесто ДТП, где легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга. 2 апреля 2024
Место ДТП, где легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Место ДТП, где легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль во вторник столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура.
«
"Прокуратура Кировского района... взяла на контроль ход проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с автомобилем скорой помощи, произошедшего на пересечении улицы Маршала Говорова и улицы Краснопутиловской. По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой медицинской помощи", – говорится в релизе.
Данные о пострадавших в аварии пока не приводятся.
Место ДТП с участием иномарки и скорой в Приморье. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В результате ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки
22 января, 04:29
 
ПроисшествияАвтоКировский районСанкт-Петербург
 
 
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