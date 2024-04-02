https://ria.ru/20240402/dtp-1937320895.html
В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи
В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи - РИА Новости, 02.04.2024
В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи
Легковой автомобиль во вторник столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:05
2024-04-02T13:05
2024-04-02T13:14
происшествия
авто
кировский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль во вторник столкнулся с машиной скорой помощи в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Кировского района... взяла на контроль ход проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с автомобилем скорой помощи, произошедшего на пересечении улицы Маршала Говорова и улицы Краснопутиловской. По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой медицинской помощи", – говорится в релизе. Данные о пострадавших в аварии пока не приводятся.
https://ria.ru/20240122/dtp-1922680091.html
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происшествия, авто, кировский район, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Кировский район, Санкт-Петербург
В Петербурге автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи
В Петербурге "скорая" попала в ДТП, число пострадавших уточняется