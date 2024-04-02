https://ria.ru/20240402/deti-1937246025.html

Из Белгородской области вывезли почти восемь тысяч детей

Из Белгородской области вывезли почти восемь тысяч детей - РИА Новости, 02.04.2024

Из Белгородской области вывезли почти восемь тысяч детей

Почти 8 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в других регионах России, также имеется договоренность о том, что школьников... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:57

2024-04-02T08:57

2024-04-02T08:57

общество

белгородская область

россия

омская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Почти 8 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в других регионах России, также имеется договоренность о том, что школьников отправят еще в Татарстан, Северную Осетию-Аланию и Омскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее губернатор рассказал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. По информации министерства образования Белгородской области, дополнительно необходимо рассмотреть вопрос о выезде еще порядка 1,5 тысячи детей. Для размещения остальных детей губернатор планирует связаться с коллегами-губернаторами. "Обстановка продолжает оставаться напряженной, продолжаем отправлять наших детей. Вчера в Анапу, Тулу и Ульяновск приехали наши дети. Их уже почти 8 тысяч находятся за пределами Белгородской области", - написал Гладков. Гладков поблагодарил коллег-губернаторов за помощь детям справиться с трудной ситуацией, они организуют разнообразные программы и оперативно реагируют на возникающие проблемы. Глава области отметил, что получает много положительных отзывов, а каждая жалоба рассматривается индивидуально. "Вчера проговорил с руководителями Татарстана, Северной Осетии-Алании, Омской области – договорились о том, что наши дети приедут в эти регионы" - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936676955.html

https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935665842.html

белгородская область

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, белгородская область, россия, омская область, вячеслав гладков