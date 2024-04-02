https://ria.ru/20240402/degtyarev-1937293951.html

Дегтярев отчитался перед депутатами о проделанной работе в Хабаровском крае

Дегтярев отчитался перед депутатами о проделанной работе в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.04.2024

Дегтярев отчитался перед депутатами о проделанной работе в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался перед депутатами законодательной думы региона о проделанной работе в прошлом году и о планах на... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:27

2024-04-02T11:27

2024-04-02T11:27

хабаровский край

хабаровский край

московская область (подмосковье)

хабаровск

михаил дегтярев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ХАБАРОВСК, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался перед депутатами законодательной думы региона о проделанной работе в прошлом году и о планах на предстоящий период. Отчетное выступление главы региона перед депутатским корпусом началось с минуты молчания в память о погибших в результате бесчеловечного теракта в Подмосковье. "Сегодня выступил перед депутатами Законодательной Думы Хабаровского края с отчетом о работе нашего правительства в 2023 году. Прошлый год стал для нас годом развития. Обеспечена устойчивость в социальной сфере и экономике, снижен уровень госдолга, а, главное, растут доходы не только бюджета, но и людей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после отчета. Он отметил, что согласно полученным свежим данным Росстата по инвестициям, за прошлый год регион преодолел планку в 418 миллиардов рублей - рост почти в 1,4 раза. ВРП приблизился к 1,25 триллиона рублей. Индекс обрабатывающей промышленности по итогам 2023 года превысил 103%. Основные драйверы – судостроение, металлургия и производство строительных материалов. Реализуются крупные инвестпроекты. Также глава региона рассказал, что в 2023 году в Хабаровском крае родилось 11 680 детей. Показатель – 9,1 родившихся на тысячу населения, это выше среднероссийского, уточнил Дегтярев. И с начала этого года в крае тоже наблюдается рост: на 1 апреля на свет появилось 2902 младенца – на 93 больше, чем за первых три месяца прошлого года. По данным правительства региона, в крае действует 17 мер поддержки для семей с детьми. За последние три года многодетных семей стало больше в крае на 21%, а за 10 лет – рост в 2,5 раза: 23,5 тысячи. Проработаны решения по расширению направлений использования краевого маткапитала, его увеличению с рождением четвертого и последующего детей, а также о ежегодной выплате таким семьям на покупку школьникам одежды для учебы и спорта. В регионе, напомнил глава края, введена премия губернатора "За жизнь": за работу по сохранению беременности у женщин в состоянии репродуктивного выбора. "Молодежь – движущая сила нашего края. Именно поэтому 2024-й в регионе объявлен Годом молодежи. Проведем в этом году масштабный форум молодых семей с вовлечением семей участников спецоперации", - указал губернатор. Поддержка участников специальной военной операции (СВО) – еще один приоритет в работе краевых органов власти. С 2023 года в регионе работает филиал Фонда "Защитники Отечества", реализован единый стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей, который включает 20 мер поддержки. Также для бойцов и ветеранов будет развернут модуль обучения по аналогии с предложенной президентом специальной кадровой программы "Время героев". Продолжится работа и с пожилыми гражданами. На повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78, а затем – 80 лет и выше направлен новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". В Хабаровске в пилотном режиме будет запущен проект "Хабаровское долголетие", который включает образование, спорт, культуру, туризм, волонтерство, творческие занятия для старшего поколения. С новым нацпроектом "Инфраструктура для жизни" началось формирование сети опорных населенных пунктов. В Хабаровском крае определены таковыми 19. Для каждого из них будет подготовлен долгосрочный план развития до 2030 года. В "пилотах" первые пять: Ванино, Переяславка, Советская Гавань, Солнечный и Чегдомын. Первые планы по Ванинскому и Солнечному районам уже направлены на согласование в Минсельхоз России, уточнил Дегтярев. Этот отчет стал завершающим перед седьмым созывом законодательной думы Хабаровского края. За этот период принято более 470 законов, затрагивающих вопросы социальной и экономической жизни, административно-территориального устройства края. В мае 2022 года был принят Устав Хабаровского края. Это ключевой документ, определяющий правовую основу деятельности органов публичной власти.

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хабаровский край

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хабаровск

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Варвара Скокшина

хабаровский край, московская область (подмосковье), хабаровск, михаил дегтярев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)