https://ria.ru/20240402/degtyarev-1937293951.html
Дегтярев отчитался перед депутатами о проделанной работе в Хабаровском крае
Дегтярев отчитался перед депутатами о проделанной работе в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.04.2024
Дегтярев отчитался перед депутатами о проделанной работе в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался перед депутатами законодательной думы региона о проделанной работе в прошлом году и о планах на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:27
2024-04-02T11:27
2024-04-02T11:27
хабаровский край
хабаровский край
московская область (подмосковье)
хабаровск
михаил дегтярев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ХАБАРОВСК, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался перед депутатами законодательной думы региона о проделанной работе в прошлом году и о планах на предстоящий период. Отчетное выступление главы региона перед депутатским корпусом началось с минуты молчания в память о погибших в результате бесчеловечного теракта в Подмосковье. "Сегодня выступил перед депутатами Законодательной Думы Хабаровского края с отчетом о работе нашего правительства в 2023 году. Прошлый год стал для нас годом развития. Обеспечена устойчивость в социальной сфере и экономике, снижен уровень госдолга, а, главное, растут доходы не только бюджета, но и людей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после отчета. Он отметил, что согласно полученным свежим данным Росстата по инвестициям, за прошлый год регион преодолел планку в 418 миллиардов рублей - рост почти в 1,4 раза. ВРП приблизился к 1,25 триллиона рублей. Индекс обрабатывающей промышленности по итогам 2023 года превысил 103%. Основные драйверы – судостроение, металлургия и производство строительных материалов. Реализуются крупные инвестпроекты. Также глава региона рассказал, что в 2023 году в Хабаровском крае родилось 11 680 детей. Показатель – 9,1 родившихся на тысячу населения, это выше среднероссийского, уточнил Дегтярев. И с начала этого года в крае тоже наблюдается рост: на 1 апреля на свет появилось 2902 младенца – на 93 больше, чем за первых три месяца прошлого года. По данным правительства региона, в крае действует 17 мер поддержки для семей с детьми. За последние три года многодетных семей стало больше в крае на 21%, а за 10 лет – рост в 2,5 раза: 23,5 тысячи. Проработаны решения по расширению направлений использования краевого маткапитала, его увеличению с рождением четвертого и последующего детей, а также о ежегодной выплате таким семьям на покупку школьникам одежды для учебы и спорта. В регионе, напомнил глава края, введена премия губернатора "За жизнь": за работу по сохранению беременности у женщин в состоянии репродуктивного выбора. "Молодежь – движущая сила нашего края. Именно поэтому 2024-й в регионе объявлен Годом молодежи. Проведем в этом году масштабный форум молодых семей с вовлечением семей участников спецоперации", - указал губернатор. Поддержка участников специальной военной операции (СВО) – еще один приоритет в работе краевых органов власти. С 2023 года в регионе работает филиал Фонда "Защитники Отечества", реализован единый стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей, который включает 20 мер поддержки. Также для бойцов и ветеранов будет развернут модуль обучения по аналогии с предложенной президентом специальной кадровой программы "Время героев". Продолжится работа и с пожилыми гражданами. На повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78, а затем – 80 лет и выше направлен новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". В Хабаровске в пилотном режиме будет запущен проект "Хабаровское долголетие", который включает образование, спорт, культуру, туризм, волонтерство, творческие занятия для старшего поколения. С новым нацпроектом "Инфраструктура для жизни" началось формирование сети опорных населенных пунктов. В Хабаровском крае определены таковыми 19. Для каждого из них будет подготовлен долгосрочный план развития до 2030 года. В "пилотах" первые пять: Ванино, Переяславка, Советская Гавань, Солнечный и Чегдомын. Первые планы по Ванинскому и Солнечному районам уже направлены на согласование в Минсельхоз России, уточнил Дегтярев. Этот отчет стал завершающим перед седьмым созывом законодательной думы Хабаровского края. За этот период принято более 470 законов, затрагивающих вопросы социальной и экономической жизни, административно-территориального устройства края. В мае 2022 года был принят Устав Хабаровского края. Это ключевой документ, определяющий правовую основу деятельности органов публичной власти.
https://ria.ru/20240329/posevnaya-1936599283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, московская область (подмосковье), хабаровск, михаил дегтярев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Хабаровский край, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Хабаровск, Михаил Дегтярев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Дегтярев отчитался перед депутатами о проделанной работе в Хабаровском крае
Глава Хабаровского края отчитался перед депутатами о проделанной работе
ХАБАРОВСК, 2 апр - РИА Новости.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался
перед депутатами законодательной думы региона о проделанной работе в прошлом году и о планах на предстоящий период.
Отчетное выступление главы региона перед депутатским корпусом началось с минуты молчания в память о погибших в результате бесчеловечного теракта в Подмосковье
.
"Сегодня выступил перед депутатами Законодательной Думы Хабаровского края с отчетом о работе нашего правительства в 2023 году. Прошлый год стал для нас годом развития. Обеспечена устойчивость в социальной сфере и экономике, снижен уровень госдолга, а, главное, растут доходы не только бюджета, но и людей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после отчета.
Он отметил, что согласно полученным свежим данным Росстата
по инвестициям, за прошлый год регион преодолел планку в 418 миллиардов рублей - рост почти в 1,4 раза. ВРП приблизился к 1,25 триллиона рублей. Индекс обрабатывающей промышленности по итогам 2023 года превысил 103%. Основные драйверы – судостроение, металлургия и производство строительных материалов. Реализуются крупные инвестпроекты.
Также глава региона рассказал, что в 2023 году в Хабаровском крае родилось 11 680 детей. Показатель – 9,1 родившихся на тысячу населения, это выше среднероссийского, уточнил Дегтярев. И с начала этого года в крае тоже наблюдается рост: на 1 апреля на свет появилось 2902 младенца – на 93 больше, чем за первых три месяца прошлого года.
По данным правительства региона, в крае действует 17 мер поддержки для семей с детьми. За последние три года многодетных семей стало больше в крае на 21%, а за 10 лет – рост в 2,5 раза: 23,5 тысячи. Проработаны решения по расширению направлений использования краевого маткапитала, его увеличению с рождением четвертого и последующего детей, а также о ежегодной выплате таким семьям на покупку школьникам одежды для учебы и спорта. В регионе, напомнил глава края, введена премия губернатора "За жизнь": за работу по сохранению беременности у женщин в состоянии репродуктивного выбора.
"Молодежь – движущая сила нашего края. Именно поэтому 2024-й в регионе объявлен Годом молодежи. Проведем в этом году масштабный форум молодых семей с вовлечением семей участников спецоперации", - указал губернатор.
Поддержка участников специальной военной операции (СВО) – еще один приоритет в работе краевых органов власти. С 2023 года в регионе работает филиал Фонда "Защитники Отечества", реализован единый стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей, который включает 20 мер поддержки. Также для бойцов и ветеранов будет развернут модуль обучения по аналогии с предложенной президентом специальной кадровой программы "Время героев".
Продолжится работа и с пожилыми гражданами. На повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78, а затем – 80 лет и выше направлен новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". В Хабаровске
в пилотном режиме будет запущен проект "Хабаровское долголетие", который включает образование, спорт, культуру, туризм, волонтерство, творческие занятия для старшего поколения.
С новым нацпроектом "Инфраструктура для жизни" началось формирование сети опорных населенных пунктов. В Хабаровском крае определены таковыми 19. Для каждого из них будет подготовлен долгосрочный план развития до 2030 года. В "пилотах" первые пять: Ванино
, Переяславка, Советская Гавань
, Солнечный
и Чегдомын. Первые планы по Ванинскому и Солнечному районам
уже направлены на согласование в Минсельхоз России
, уточнил Дегтярев.
Этот отчет стал завершающим перед седьмым созывом законодательной думы Хабаровского края. За этот период принято более 470 законов, затрагивающих вопросы социальной и экономической жизни, административно-территориального устройства края. В мае 2022 года был принят Устав Хабаровского края. Это ключевой документ, определяющий правовую основу деятельности органов публичной власти.