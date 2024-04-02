https://ria.ru/20240402/dagestan-1937289475.html
В администрации Дербентского района проводят обыск, сообщил источник
В администрации Дербентского района проводят обыск, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2024
В администрации Дербентского района проводят обыск, сообщил источник
Правоохранители проводят обыск и выемку документов в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:15
2024-04-02T11:15
2024-04-02T11:15
происшествия
дербентский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Правоохранители проводят обыск и выемку документов в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. "В администрации Дербентского района проводятся обыск и выемка документов по земельным вопросам", – сказал собеседник агентства. В районной администрации пока воздержались от комментариев. "Позже", – ответил пресс-секретарь администрации на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20231114/obysk-1909471984.html
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происшествия, дербентский район, республика дагестан
Происшествия, Дербентский район, Республика Дагестан
В администрации Дербентского района проводят обыск, сообщил источник
Силовики пришли с обыском в администрацию Дербентского района Дагестана