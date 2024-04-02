https://ria.ru/20240402/blinken-1937395146.html
Блинкен прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ
Блинкен прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ - РИА Новости, 02.04.2024
Блинкен прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ
США не поддерживают удары Киева по территории России, заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских вооруженных сил на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:23
2024-04-02T17:23
2024-04-02T18:53
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США не поддерживают удары Киева по территории России, заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских вооруженных сил на российские нефтяные объекты.Блинкен во вторник находится с визитом в Париже. Как анонсировали в госдепе, в столице Франции госсекретарь США встретится в том числе с президентом страны Эммануэлем Макроном."Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, отвечая на соответствующий вопрос.Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
https://radiosputnik.ru/20240402/ukraina-1937297245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, киев, россия, вооруженные силы украины, энтони блинкен, совет федерации рф, эммануэль макрон, стефан сежурне, франция
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Блинкен прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ
Госсекретарь Блинкен: США не поддерживают удары Киева по НПЗ в России