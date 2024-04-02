https://ria.ru/20240402/blinken-1937395146.html

Блинкен прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ

Блинкен прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ - РИА Новости, 02.04.2024

Блинкен прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ

США не поддерживают удары Киева по территории России, заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских вооруженных сил на... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:23

2024-04-02T17:23

2024-04-02T18:53

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совет федерации рф

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США не поддерживают удары Киева по территории России, заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских вооруженных сил на российские нефтяные объекты.Блинкен во вторник находится с визитом в Париже. Как анонсировали в госдепе, в столице Франции госсекретарь США встретится в том числе с президентом страны Эммануэлем Макроном."Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, отвечая на соответствующий вопрос.Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://radiosputnik.ru/20240402/ukraina-1937297245.html

https://ria.ru/20240325/sbu-1935614361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, россия, вооруженные силы украины, энтони блинкен, совет федерации рф, эммануэль макрон, стефан сежурне, франция