https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937241907.html

В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия

В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия - РИА Новости, 02.04.2024

В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия

В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:13

2024-04-02T08:13

2024-04-02T15:02

происшествия

республика татарстан (татарстан)

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщила пресс-служба главы республики."Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — указано в материале.В Елабуге есть пострадавшие при разрушении помещения. Им оказывают всю необходимую помощь.Все службы находятся в повышенной готовности.Как позже добавили в Минздраве республики, всего пострадали шесть человек."Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", — отметили в ведомстве.Госпитализированные сейчас проходят медицинское обследование, и после оказания необходимой помощи их тоже отпустят домой.Глава Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает информацию по ситуации в Закамье."Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", — подчеркнул Минниханов.Как уточнили в особой экономической зоне "Алабуга", дроны ударили по общежитию ОЭЗ."Два человека ранено", — написала пресс-служба зоны.ОЭЗ "Алабуга" находится в десяти километрах от Елабуги.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240330/ataka-1936861271.html

https://ria.ru/20240402/chistki-1937237195.html

https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html

республика татарстан (татарстан)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан)