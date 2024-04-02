https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937241907.html
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия - РИА Новости, 02.04.2024
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия
В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:13
2024-04-02T08:13
2024-04-02T15:02
происшествия
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщила пресс-служба главы республики."Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — указано в материале.В Елабуге есть пострадавшие при разрушении помещения. Им оказывают всю необходимую помощь.Все службы находятся в повышенной готовности.Как позже добавили в Минздраве республики, всего пострадали шесть человек."Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", — отметили в ведомстве.Госпитализированные сейчас проходят медицинское обследование, и после оказания необходимой помощи их тоже отпустят домой.Глава Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает информацию по ситуации в Закамье."Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", — подчеркнул Минниханов.Как уточнили в особой экономической зоне "Алабуга", дроны ударили по общежитию ОЭЗ."Два человека ранено", — написала пресс-служба зоны.ОЭЗ "Алабуга" находится в десяти километрах от Елабуги.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240330/ataka-1936861271.html
https://ria.ru/20240402/chistki-1937237195.html
https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Татарстан
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия, есть пострадавшие
КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщила пресс-служба главы республики.
«
"Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — указано в материале.
В Елабуге есть пострадавшие при разрушении помещения. Им оказывают всю необходимую помощь.
Все службы находятся в повышенной готовности.
Как позже добавили в Минздраве республики, всего пострадали шесть человек.
«
"Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", — отметили в ведомстве.
Госпитализированные сейчас проходят медицинское обследование, и после оказания необходимой помощи их тоже отпустят домой.
Глава Татарстана Рустам Минниханов
оперативно получает информацию по ситуации в Закамье.
«
"Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", — подчеркнул Минниханов.
Как уточнили в особой экономической зоне "Алабуга", дроны ударили по общежитию ОЭЗ.
"Два человека ранено", — написала пресс-служба зоны.
ОЭЗ "Алабуга" находится в десяти километрах от Елабуги.
ВСУ
практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.