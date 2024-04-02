https://ria.ru/20240402/bernararno-1937360729.html

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира - РИА Новости, 02.04.2024

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно вновь возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:09

2024-04-02T15:09

2024-04-02T15:09

экономика

сша

китай

гонконг

бернар арно

илон маск

джефф безос

louis vuitton

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно вновь возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание. Состояние Арно оценивается в 233 миллиарда долларов, год назад оно составляло 211 миллиардов. На втором месте остается предприниматель Илон Маск, его состояние выросло до 195 миллиардов со 180 миллиардов годом ранее. Третье место в списке вновь занимает Джефф Безос. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon составляет 194 миллиарда долларов после 114 миллиардов годом ранее. На четвертую строчку с 16-й поднялся Марк Цукерберг, чье состояние выросло сразу до 177 миллиардов долларов с 64,4 миллиарда годом ранее. На пятом месте оказался глава Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до 141 миллиарда долларов со 107 миллиардов. Общее состояние миллиардеров планеты, согласно подсчетам Forbes, составляет максимальные 14,2 триллиона долларов, что на 2 миллиарда больше показателя годичной давности и на 1,1 триллиона выше предыдущего рекорда, установленного в 2021 году. Количество миллиардеров в мире при этом достигло нового рекорда в 2 781 с 2 640 годом ранее, что также на 26 больше предыдущего рекорда, установленного в 2021 году. Страна-лидер по количеству миллиардеров - США, их 813 с общим состоянием в 5,7 триллиона долларов, следом идет Китай - 473 миллиардера (включая Гонконг) с 1,7 триллиона долларов, третьей стала Индия - 200 миллиардеров.

https://ria.ru/20231112/milliardery-1908897340.html

сша

китай

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экономика, сша, китай, гонконг, бернар арно, илон маск, джефф безос, louis vuitton, amazon, oracle corporation, forbes