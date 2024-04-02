https://ria.ru/20240402/arest-1937314205.html
В Петербурге задержали мужчину, рассылавшего порнографические снимки
В Петербурге задержали мужчину, рассылавшего порнографические снимки - РИА Новости, 02.04.2024
В Петербурге задержали мужчину, рассылавшего порнографические снимки
Подростки в Петербурге помогли задержать неработающего местного жителя, рассылавшего порнографические снимки несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:37
2024-04-02T12:37
2024-04-02T12:37
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Подростки в Петербурге помогли задержать неработающего местного жителя, рассылавшего порнографические снимки несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Тридцать первого марта в 18:50 в дежурную часть главка поступило сообщение о конфликте между подростками и взрослым мужчиной во дворе дома 5/4 по Дачному проспекту, куда был направлен наряд полиции. "Обнаруженный на месте происшествия 47-летний неработающий житель Фрунзенского района в период с 21 по 31 марта 2024 года неоднократно вступал в переписку в чате мессенджера социальной сети с одним из присутствующих подростков, 16-летним, отправляя ему при переписке материалы порнографического содержания", - сообщает пресс-служба ГУМВД. По словам подростка, он назначил автору сообщений личную встречу, на которую пришел с друзьями, "для передачи злоумышленника органам правопорядка". "В ходе встречи начался словесный конфликт, и очевидец вызвал сотрудников полиции. До прибытия полицейских подростки не давали мужчине уйти", - пояснили в пресс-службе регионального главка МВД. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). В настоящее время мужчина задержан и передан для процессуальных действий в следственные органы.
https://ria.ru/20240116/uchitel-1921615648.html
https://ria.ru/20240322/politsiya-1934963111.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали мужчину, рассылавшего порнографические снимки
В Петербурге подростки помогли задержать неработающего порнографа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Подростки в Петербурге помогли задержать неработающего местного жителя, рассылавшего порнографические снимки несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Тридцать первого марта в 18:50 в дежурную часть главка поступило сообщение о конфликте между подростками и взрослым мужчиной во дворе дома 5/4 по Дачному проспекту, куда был направлен наряд полиции.
"Обнаруженный на месте происшествия 47-летний неработающий житель Фрунзенского района в период с 21 по 31 марта 2024 года неоднократно вступал в переписку в чате мессенджера социальной сети с одним из присутствующих подростков, 16-летним, отправляя ему при переписке материалы порнографического содержания", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
По словам подростка, он назначил автору сообщений личную встречу, на которую пришел с друзьями, "для передачи злоумышленника органам правопорядка".
"В ходе встречи начался словесный конфликт, и очевидец вызвал сотрудников полиции. До прибытия полицейских подростки не давали мужчине уйти", - пояснили в пресс-службе регионального главка МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). В настоящее время мужчина задержан и передан для процессуальных действий в следственные органы.