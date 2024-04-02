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В Петербурге задержали мужчину, рассылавшего порнографические снимки

В Петербурге задержали мужчину, рассылавшего порнографические снимки - РИА Новости, 02.04.2024

В Петербурге задержали мужчину, рассылавшего порнографические снимки

Подростки в Петербурге помогли задержать неработающего местного жителя, рассылавшего порнографические снимки несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:37

2024-04-02T12:37

2024-04-02T12:37

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Подростки в Петербурге помогли задержать неработающего местного жителя, рассылавшего порнографические снимки несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Тридцать первого марта в 18:50 в дежурную часть главка поступило сообщение о конфликте между подростками и взрослым мужчиной во дворе дома 5/4 по Дачному проспекту, куда был направлен наряд полиции. "Обнаруженный на месте происшествия 47-летний неработающий житель Фрунзенского района в период с 21 по 31 марта 2024 года неоднократно вступал в переписку в чате мессенджера социальной сети с одним из присутствующих подростков, 16-летним, отправляя ему при переписке материалы порнографического содержания", - сообщает пресс-служба ГУМВД. По словам подростка, он назначил автору сообщений личную встречу, на которую пришел с друзьями, "для передачи злоумышленника органам правопорядка". "В ходе встречи начался словесный конфликт, и очевидец вызвал сотрудников полиции. До прибытия полицейских подростки не давали мужчине уйти", - пояснили в пресс-службе регионального главка МВД. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). В настоящее время мужчина задержан и передан для процессуальных действий в следственные органы.

https://ria.ru/20240116/uchitel-1921615648.html

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происшествия, санкт-петербург, россия