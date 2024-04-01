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Зеленский загнал себя в ловушку в ситуации с выборами, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937049191.html
Зеленский загнал себя в ловушку в ситуации с выборами, заявили в Совфеде
Зеленский загнал себя в ловушку в ситуации с выборами, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.04.2024
Зеленский загнал себя в ловушку в ситуации с выборами, заявили в Совфеде
Владимир Зеленский попал в ловушку, которую сам же создал: если он проведет президентские выборы на Украине сейчас, он их проиграет, в противном случае станет... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:18
2024-04-01T11:18
специальная военная операция на украине
политика
украина
владимир зеленский
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский попал в ловушку, которую сам же создал: если он проведет президентские выборы на Украине сейчас, он их проиграет, в противном случае станет незаконной фигурой на политической арене, заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире "Россия-24". Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Понятно, что если бы Зеленский проводил выборы сейчас, он прекрасно понимает, что он бы не набрал вообще ничего. Одно дело - запугивать население репрессиями, арестами, преследованиями, а другое дело - дать возможность населению войти в кабинку и проголосовать в присутствии международных наблюдателей. Я думаю, что он понимает, что его просто народ бы не избрал либо все бюллетени были бы испорчены", - сказал Джабаров. Сенатор отметил, что как только истекает официальный срок полномочий Зеленского, "он становится очень удобной фигурой для его же спонсоров". "То есть, в любой момент они могут его поменять — заставить провести досрочные выборы на других условиях. И Зеленский сразу потеряет всю власть. Поэтому он сейчас попал в капкан, который сам себе создал: не проводит выборы — он фигура незаконная на политической арене, проводит — он их проигрывает с треском, и в стране начнется хаос. Я думаю, что для Зеленского наступает очень тяжелый период существования и ближайшие месяцы, мне кажется, подтвердят правоту моих слов", - объяснил парламентарий.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936435514.html
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политика, украина, владимир зеленский, владимир джабаров, совет федерации рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Россия
Зеленский загнал себя в ловушку в ситуации с выборами, заявили в Совфеде

Джабаров: Зеленский или проиграет выборы, или станет незаконной фигурой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский попал в ловушку, которую сам же создал: если он проведет президентские выборы на Украине сейчас, он их проиграет, в противном случае станет незаконной фигурой на политической арене, заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире "Россия-24".
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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"Понятно, что если бы Зеленский проводил выборы сейчас, он прекрасно понимает, что он бы не набрал вообще ничего. Одно дело - запугивать население репрессиями, арестами, преследованиями, а другое дело - дать возможность населению войти в кабинку и проголосовать в присутствии международных наблюдателей. Я думаю, что он понимает, что его просто народ бы не избрал либо все бюллетени были бы испорчены", - сказал Джабаров.
Сенатор отметил, что как только истекает официальный срок полномочий Зеленского, "он становится очень удобной фигурой для его же спонсоров". "То есть, в любой момент они могут его поменять — заставить провести досрочные выборы на других условиях. И Зеленский сразу потеряет всю власть. Поэтому он сейчас попал в капкан, который сам себе создал: не проводит выборы — он фигура незаконная на политической арене, проводит — он их проигрывает с треском, и в стране начнется хаос. Я думаю, что для Зеленского наступает очень тяжелый период существования и ближайшие месяцы, мне кажется, подтвердят правоту моих слов", - объяснил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссия
 
 
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