https://ria.ru/20240401/vybory-1937005920.html

Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично

Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично - РИА Новости, 01.04.2024

Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в местные органы самоуправления прошли в условиях демократии и без серьезных эксцессов. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T01:16

2024-04-01T01:16

2024-04-01T11:10

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в местные органы самоуправления прошли в условиях демократии и без серьезных эксцессов. В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития. "Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", - сказал Эрдоган, выступая с традиционной речью с балкона штаб-квартиры правящей партии в Анкаре.

https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html

турция

анкара (провинция)

стамбул

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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган