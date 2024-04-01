https://ria.ru/20240401/vybory-1937005920.html
Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично
Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично - РИА Новости, 01.04.2024
Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в местные органы самоуправления прошли в условиях демократии и без серьезных эксцессов. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T01:16
2024-04-01T01:16
2024-04-01T11:10
в мире
турция
анкара (провинция)
стамбул
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937046763_0:101:2720:1631_1920x0_80_0_0_d1354f78847f213c971551352afc4836.jpg
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в местные органы самоуправления прошли в условиях демократии и без серьезных эксцессов. В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития. "Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", - сказал Эрдоган, выступая с традиционной речью с балкона штаб-квартиры правящей партии в Анкаре.
https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html
турция
анкара (провинция)
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937046763_0:0:2721:2040_1920x0_80_0_0_081c40abe3ed112b9b0f1e65eee1ca48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично
Эрдоган: выборы в местные органы власти прошли без эксцессов