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Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично - РИА Новости, 01.04.2024
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01:16 01.04.2024 (обновлено: 11:10 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/vybory-1937005920.html
Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично
Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично - РИА Новости, 01.04.2024
Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в местные органы самоуправления прошли в условиях демократии и без серьезных эксцессов. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T01:16
2024-04-01T11:10
в мире
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в местные органы самоуправления прошли в условиях демократии и без серьезных эксцессов. В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития. "Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", - сказал Эрдоган, выступая с традиционной речью с балкона штаб-квартиры правящей партии в Анкаре.
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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что местные выборы в Турции прошли демократично

Эрдоган: выборы в местные органы власти прошли без эксцессов

© AFP 2024 / ADEM ALTANПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью после местных муниципальных выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью после местных муниципальных выборов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AFP 2024 / ADEM ALTAN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью после местных муниципальных выборов
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в местные органы самоуправления прошли в условиях демократии и без серьезных эксцессов.
В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития.
"Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", - сказал Эрдоган, выступая с традиционной речью с балкона штаб-квартиры правящей партии в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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В миреТурцияАнкара (провинция)СтамбулРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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