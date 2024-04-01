Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка продлила бесплатные визы для России и еще шести стран до 30 апреля
© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр – РИА Новости. Шри-Ланка продлила до 30 апреля пилотный проект по безвизовому въезду для туристов из семи стран, в том числе России, сообщил министр туризма Харин Фернандо в соцсети X.
"Пилотный проект по предоставлению бесплатных виз для (граждан – ред.) семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель", - написал Фернандо.
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Шри-Ланка в конце октября прошлого года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой. Для граждан других стран визовый сбор за 30-дневное пребывание на Шри-Ланке составляет примерно 50 долларов.
Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно было закончиться 31 марта.
Как сообщило Управление по развитию туризма Шри-Ланки, за первый квартал 2024 года островное государство посетили более 608,4 тысячи туристов. Основываясь на этих данным, управление ожидает, что в этом году Шри-Ланку посетят 2,3 миллиона человек по сравнению с 1,48 миллиона, которые посетили страну в прошлом году.