https://ria.ru/20240401/vizy-1937153780.html

Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян - РИА Новости, 01.04.2024

Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка продлила до 30 апреля пилотный проект по безвизовому въезду для туристов из семи стран, в том числе России, сообщил министр туризма Харин Фернандо в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:33

2024-04-01T16:33

2024-04-01T16:33

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр – РИА Новости. Шри-Ланка продлила до 30 апреля пилотный проект по безвизовому въезду для туристов из семи стран, в том числе России, сообщил министр туризма Харин Фернандо в соцсети X. "Пилотный проект по предоставлению бесплатных виз для (граждан – ред.) семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель", - написал Фернандо.Шри-Ланка в конце октября прошлого года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой. Для граждан других стран визовый сбор за 30-дневное пребывание на Шри-Ланке составляет примерно 50 долларов. Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно было закончиться 31 марта. Как сообщило Управление по развитию туризма Шри-Ланки, за первый квартал 2024 года островное государство посетили более 608,4 тысячи туристов. Основываясь на этих данным, управление ожидает, что в этом году Шри-Ланку посетят 2,3 миллиона человек по сравнению с 1,48 миллиона, которые посетили страну в прошлом году.

https://ria.ru/20240218/shri-lanka-1928034897.html

https://ria.ru/20240225/vizy-1929369339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, шри-ланка, россия, китай