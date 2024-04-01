В Госдуме заявили о причастности ГУР и СБУ к убийствам Татарского и Дугиной
Депутаты ГД: ГУР и СБУ причастны к убийству Татарского и другим преступлениям
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ГУР и СБУ причастны к убийству журналиста Владлена Татарского, покушению на писателя Захара Прилепина, взрыву Крымского моста, убийству Дарьи Дугиной, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов ГД.
"Без сомнений, ГУР МО Украины под непосредственным командованием К. Буданова*, а также при соучастии главы СБУ В. Малюка, прямо причастно к организации и проведению террористических атак, направленных, частности, против граждан и объектов критической инфраструктуры на территории РФ, среди которых:... 8 октября 2022 года взрывом, с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой, было обрушено около 250 метров шоссейного полотна Крымского моста. Погибли 5 мирных граждан", - говорится в заявлении.
В этом перечне депутаты указывают также убийство Дарьи Дугиной 20 августа 2022 года в Подмосковье, убийство журналиста Владлена Татарского 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, покушение на писателя Захара Прилепина 6 мая 2023 года, в результате которого погибли его водитель и охранник, массированный удар ракетами по центру Белгорода 30 декабря 2023, в результате которого погибло 24 человека, включая 4 детей, пострадали 108 местных жителей, убийство гражданина США, известного журналиста Гонсало Лира 12 января 2024 года в Харьковском следственном изоляторе, удар по Белгороду 15 февраля 2024, от которого погибли 7 мирных жителей, в том числе годовалый ребенок, пострадали 19 человек, из них 4 детей.
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"Это далеко не полный список терактов украинских ГУР и СБУ в России, жертвами которых стали объекты критической инфраструктуры, а также известные общественные деятели. Мониторинг террористических актов имеется в приложении", - говорится в заявлении.
Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.
Депутаты направили заявление также в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции.
* Внесен в список террористов и экстремистов