https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html

В Госдуме заявили о причастности ГУР и СБУ к убийствам Татарского и Дугиной

В Госдуме заявили о причастности ГУР и СБУ к убийствам Татарского и Дугиной - РИА Новости, 01.04.2024

В Госдуме заявили о причастности ГУР и СБУ к убийствам Татарского и Дугиной

ГУР и СБУ причастны к убийству журналиста Владлена Татарского, покушению на писателя Захара Прилепина, взрыву Крымского моста, убийству Дарьи Дугиной, следует... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:50

2024-04-01T16:50

2024-04-01T16:50

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россия

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госдума рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ГУР и СБУ причастны к убийству журналиста Владлена Татарского, покушению на писателя Захара Прилепина, взрыву Крымского моста, убийству Дарьи Дугиной, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов ГД. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение. "Без сомнений, ГУР МО Украины под непосредственным командованием К. Буданова*, а также при соучастии главы СБУ В. Малюка, прямо причастно к организации и проведению террористических атак, направленных, частности, против граждан и объектов критической инфраструктуры на территории РФ, среди которых:... ﻿﻿8 октября 2022 года взрывом, с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой, было обрушено около 250 метров шоссейного полотна Крымского моста. Погибли 5 мирных граждан", - говорится в заявлении. В этом перечне депутаты указывают также убийство Дарьи Дугиной 20 августа 2022 года в Подмосковье, убийство журналиста Владлена Татарского ﻿﻿2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, покушение на писателя Захара Прилепина ﻿﻿6 мая 2023 года, в результате которого погибли его водитель и охранник, массированный удар ракетами по центру Белгорода ﻿﻿30 декабря 2023, в результате которого погибло 24 человека, включая 4 детей, пострадали 108 местных жителей, убийство гражданина США, известного журналиста Гонсало Лира ﻿﻿12 января 2024 года в Харьковском следственном изоляторе, удар по Белгороду ﻿﻿15 февраля 2024, от которого погибли 7 мирных жителей, в том числе годовалый ребенок, пострадали 19 человек, из них 4 детей. "Это далеко не полный список терактов украинских ГУР и СБУ в России, жертвами которых стали объекты критической инфраструктуры, а также известные общественные деятели. Мониторинг террористических актов имеется в приложении", - говорится в заявлении. Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Депутаты направили заявление также в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, минюст Франции. * Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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