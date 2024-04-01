https://ria.ru/20240401/ukraina-1937107993.html

США дают информацию Украине для диверсий и обстрелов, сообщила СВР

США дают информацию Украине для диверсий и обстрелов, сообщила СВР - РИА Новости, 01.04.2024

США дают информацию Украине для диверсий и обстрелов, сообщила СВР

При организации атак диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и обстрелов территории России Киев активно пользуется спутниковой информацией, предоставляемой... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:07

2024-04-01T14:07

2024-04-01T14:40

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. При организации атак диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и обстрелов территории России Киев активно пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Убийство мирных людей в Подмосковье (в "Крокус сити холле" - ред.) - прямой "родственник" массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях. При этом поступающие в Службу данные свидетельствуют о том, что при организации нападений украинцы активно пользуются спутниковой информацией, предоставляемой им американской разведкой", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире