https://ria.ru/20240401/ukraina-1937066765.html

Украина скатилась к террору, заявил сенатор от Крыма

Украина скатилась к террору, заявил сенатор от Крыма - РИА Новости, 01.04.2024

Украина скатилась к террору, заявил сенатор от Крыма

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Украина во главе с нынешним киевским режимом окончательно... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:13

2024-04-01T12:13

2024-04-01T12:13

россия

украина

брянская область

сергей цеков

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Украина во главе с нынешним киевским режимом окончательно скатилась к террору. Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году. "Украина во главе с нынешним киевским режимом окончательно скатилась к террору и использует против России террористические методы", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, украинские власти организовывают теракты и диверсии на территории России, а также постоянно подвергают обстрелам гражданское население в приграничных регионах. "Всё это подтверждает террористическую сущность Украины, которая связана с её нынешним руководством", - сказал сенатор. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html

россия

украина

брянская область

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россия, украина, брянская область, сергей цеков, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)